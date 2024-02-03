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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 4 Şubat Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? İşte 4 Şubat Pazar günü hava durumu

        Pazar günü planı olanlar yarın havanın nasıl olacağını merak ediyor. Yarın Türkiye genelinde hava yağışsız olacak ancak kış mevsimi kendini hissettirecek. İşte, meteorolojiye göre, 4 Şubat Pazar günü hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 10:08 Güncelleme: 03.02.2024 - 10:08
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        • 1

          Meteoroloji Türkiye genelinde 5 günlük hava durumu tahminini yayınladı. Hafta sonu hava genel anlamda yağışsız ve açık olacak. Ancak bazı şehirlerde kar yağışı bekleniyor. İşte, yarın 4 Şubat Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu...

        • 2

          YARIN (4 ŞUBAT PAZAR) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?

          İstanbul'da yarın hava yağışsız olacak. Sıcaklıklar 5 ile 11 derece arasında değişecek.

          Ankara'da ise hava parçalı bulutlu olsa da hava güneşli olacak. Ancak Başkent soğuk bir gün geçirecek çünkü sıcaklıklar en fazla 5 dereceye kadar çıkacak.

          İzmir ise diğer iki şehre göre daha sıcak bir gün geçirecek. Kent yer yer güneşli olurken, sıcaklıklar 14 dereceye kadar çıkacak.

        • 3

          YARIN (4 ŞUBAT PAZAR) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Türkiye yarın genel anlamda yağışsız bir gün geçirecek. Sadece Doğu tarafında kar yağışı beklenirken; ülkenin kalanında güneş, bulutların ardından kendini gösterecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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