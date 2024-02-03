YARIN (4 ŞUBAT PAZAR) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?

İstanbul'da yarın hava yağışsız olacak. Sıcaklıklar 5 ile 11 derece arasında değişecek.

Ankara'da ise hava parçalı bulutlu olsa da hava güneşli olacak. Ancak Başkent soğuk bir gün geçirecek çünkü sıcaklıklar en fazla 5 dereceye kadar çıkacak.

İzmir ise diğer iki şehre göre daha sıcak bir gün geçirecek. Kent yer yer güneşli olurken, sıcaklıklar 14 dereceye kadar çıkacak.