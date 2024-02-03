Yarın hava nasıl olacak? İşte 4 Şubat Pazar günü hava durumu
Pazar günü planı olanlar yarın havanın nasıl olacağını merak ediyor. Yarın Türkiye genelinde hava yağışsız olacak ancak kış mevsimi kendini hissettirecek. İşte, meteorolojiye göre, 4 Şubat Pazar günü hava durumu...
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Meteoroloji Türkiye genelinde 5 günlük hava durumu tahminini yayınladı. Hafta sonu hava genel anlamda yağışsız ve açık olacak. Ancak bazı şehirlerde kar yağışı bekleniyor. İşte, yarın 4 Şubat Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu...
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YARIN (4 ŞUBAT PAZAR) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?
İstanbul'da yarın hava yağışsız olacak. Sıcaklıklar 5 ile 11 derece arasında değişecek.
Ankara'da ise hava parçalı bulutlu olsa da hava güneşli olacak. Ancak Başkent soğuk bir gün geçirecek çünkü sıcaklıklar en fazla 5 dereceye kadar çıkacak.
İzmir ise diğer iki şehre göre daha sıcak bir gün geçirecek. Kent yer yer güneşli olurken, sıcaklıklar 14 dereceye kadar çıkacak.
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YARIN (4 ŞUBAT PAZAR) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye yarın genel anlamda yağışsız bir gün geçirecek. Sadece Doğu tarafında kar yağışı beklenirken; ülkenin kalanında güneş, bulutların ardından kendini gösterecek.
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