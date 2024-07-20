Tüm Türkiye yaz sıcaklarını yaşıyor. Özellikle yüksek seyreden nem oranı, hissedilen sıcaklığın iyice artmasına neden oluyor. Meteoroloji sıcaklıklar konusunda uyarıyor. Peki, yarın yani 21 Temmuz Pazar günü hava nasıl olacak? İşte, detaylar...