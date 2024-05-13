YARIN (14 MAYIS SALI) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul yarın bulutlu ancak yağışsız. Sıcaklıklar ise 9 ile 17 derece arasında değişecek.

Ankara da parçalı bulutlu olacak; Başkentte de yarın için yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde 6 derece olan hava öğlene doğru yerini 18 dereceye bırakacak.

İzmir de parçalı bulutlu ancak güneşli olacak. Yarın İzmir halkı 24 dereceye çıkan havanın keyfini çıkaracak.