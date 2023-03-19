"Yarın adaylık için dilekçemi vereceğim"

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezi önünde açıklamalarda bulundu. İnce, “Fransa’da Macron nasıl her iki bloku yırtıp attıysa, biz de Türkiye’de devrim yapacağız” dedi. İnce açıklamalarında şunları kaydetti: "Ölüm de istemiyoruz, sıtma da istemiyoruz. Kırk katır da istemiyoruz, kırk satır da istemiyoruz. İlke istiyoruz, ilke. PKK’yı da istemiyoruz, Hizbullah’ı da istemiyoruz. Kuvay-ı Milliye ruhunu istiyoruz. Atatürkçüleri istiyoruz. Cumhuriyetin ruhunu istiyoruz." “DOKTOR RAPORU OLMADAN TARLASINI SATAMAZLAR” "Böyle bir kutuplaşma yok. Biri 70 yaşında, öbürü 75 yaşında. Böyle bir şey yok. Doktor raporu olmadan tarlasını satamazlar. Memleketin geleceği ile oynuyorlar. Üçüncü bir yol vardır. Yarıp aşacağız bunu. Size inanıyorum. Bakın 50 gün sonra Türkiye’de neler yapabileceğimizi herkes görecek."

“BANA SALDIRAN TROLLER AKŞENER’E DE SALDIRDI” "Türkiye’ye yeni bir seçenek sunacağız. Hiç korkmayın merak etmeyin. Bakın bu trol ordusu, Sayın Akşener masadan kalktığında, bana yaptıklarının aynısını Sayın Akşener’e yaptılar. Para aldı dediler. Masayı yıktı dediler. Bana söylediklerinin aynısını ona da söylediler. " “ERDOĞAN’I DA MUHALEFETİ DE GÖNDERECEĞİM” "Ben bu Erdoğan’ı göndereceğim. Ama bu muhalefeti de göndereceğim. 20 yılda Türkiye’yi bir uçurumun kenarına getirdi Erdoğan. Erdoğan Türkiye’yi kurtaramaz. Erdoğan Türkiye’yi kalkındıramaz. Ya arkadaş, Ali Babacan’ın geçmişte kayıtları var. Kılıçdaroğlu diyor ki; Ali Babacan’ı Yüce Divan’a göndereceğim. Şimdi diyor ki; Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağım. Hangisi? Suriyelileri gönderecekmiş, Yahu, Suriyelileri göndereceksin de, Davutoğlu’nu Cumhurbaşkanı Yardımcısı yaparak mı göndereceksin. Nasıl olacak bu? Suriyeliler Davutoğlu’nun sayesinde gelmedi mi? Bir şeyi eksik bırakmışsın Kılıçdaroğlu, Temmuz’da Madımak’a da Karamollaoğlu ile beraber git tam olsun." “YARIN YSK’YA GİDİP ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPIYORUM” "Yarın YSK’ya gidip adaylık için dilekçemi vereceğim. Yarın son gün. Ama Çarşamba bir iş başlıyor. 100 bin imza. Çarşamba’dan Pazartesi’ye kadar. Biz ne yapacağız? Çarşamba günü bir günde işi bitireceğiz."

“TÜRKİYE’DE DEVRİM YAPACAĞIZ” “Fransa’da Macron nasıl her iki bloku yırtıp attıysa, biz de Türkiye’de bir devrim yapacağız."