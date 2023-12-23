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        Haberler Yaşam Yarım asırlık antika merakıyla evini ve arsasını sattı

        Yarım asırlık antika merakıyla evini ve arsasını sattı

        Gaziantep'te antika alım satım yapan ve antika merakıyla evi ile arsasını satan 56 yaşındaki Hanifi Özaslan, 13 yaşında başladığı işine 43 yıldır tutkuyla devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 10:58 Güncelleme: 23.12.2023 - 10:58
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          Gaziantep'te yaşayan 56 yaşındaki Hanifi Özaslan, 43 yıldır antikacılık yapıyor. Babasının da antikacı olduğunu aktaran Hanifi Özaslan, 13 yaşından beri eski eşya aldıklarını söyledi. 43 yıldır antika eşya satın aldığını ifade eden Özaslan, antikalar için köydeki evini sattığını, bunun için hiç pişman olmadığını gerektiğini belirtti.

        • 2

          “ANTİKACILIK BABA MESLEĞİMDİR”

          Antikanın kendisinde bağımlılık yaptığına değinen Özaslan, “20 yıldır Gaziantep'te antikacılıkla uğraşıyoruz. Ondan önce babamla beraber Nizip ilçesinde bu işi yapıyorduk. O zamanlar 13 yaşındaydım. Antikacılık baba mesleğimdir.

        • 3

          Köy, kasaba, şehir şehir gezerek eski eşyaları alırdık. Zamanla bu eski eşyalar bende bir bağımlılık oluşturdu. Buradan merakım başladı. Kayda değer eşyaları alıyoruz ve bunları meraklılarına satıyoruz” dedi.

        • 4

          Neyi var neyi yok satıp antikalara yatırdığını anlatan Özaslan, “Bu bende bir hastalık haline geldi. Gün geldi ekmek paramı bile bir antika parçasına verdim. Köydeki evimi, arsamı satarak antika eşya aldım. Emekli maaşımı halende antika eşyalara yatırıyorum.

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          Bu bende bir sevdadır. Bir hastalık haline geldi. Bu işten par ada kazandım. 13 yaşımda bu işe başladım, şu an 56 yaşındayım. 43 yılım antika işiyle geçti” diye konuştu.

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