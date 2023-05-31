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Yarı finalde dev eşleşme: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ'ı 98-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, yarı finalde Darüşşafaka Lassa'yı eleyen Anadolu Efes ile eşleşti

Giriş: 31.05.2023 - 23:20 | Güncelleme: ABONE OL
AA / HABERTURK.COM

  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda TOFAŞ'ı 98-87 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

  • Fenerbahçe Beko kendi evinde oynadığı ilk maçı 93-78 kazanarak seride 1-0 öne geçerken, ikinci maçta gittiği Bursa deplasmanında da hata yapmadı ve oyunun kontrolünü elinde tuttuğu maçı kazandı.

  • Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, yarı finalde Darüşşafaka Lassa'yı eleyen Anadolu Efes ile eşleşti.

  • MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

    Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Pierre ve Montley ile set hücumlarından sayılar bulan Fenerbahçe Beko, 5. dakikada 16-9 üstünlük yakaladı. Sarı-lacivertli ekip, etkili savunmasına karşı skor üretmekte zorluk çeken TOFAŞ karşısında kalan dakikalarda iyi oyununu sürdürüp, ilk çeyreği 26-13 önde bitirdi.

  • İkinci çeyrekte dış atışlarda etkili olan Fenerbahçe Beko karşısında çözümü pota altında Toure'yi etkili kullanarak bulan TOFAŞ, Manek'ten de skor katkısı alınca 15. dakikada farkı tek hanelere (30-38) indirdi. İlk çeyreğe göre daha skorer bir görüntü çizen Bursa temsilcisine Fenerbahçe Beko, Hayes'in etkili performansıyla karşılık verince, soyunma odasına sarı-lacivertlilerin 49-38 üstünlüğüyle gidildi.

  • Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Beko, maçın başlangıcından bu dakikalara kadar aynı oyun disiplinini bozmadı ve dış atışlarda etkili olmaya devam etti. Üç sayı çizgisinin gerisinden Hayes ve Pierre ile sayılar bulan sarı-lacivertliler, pota altından da Montley'i iyi kullanıp, 25. dakikada farkı korumayı başardı: 48-59. Ennis'in asist ve sayılarıyla konuk ekibin baskısını kıran TOFAŞ, bitime 1 dakika kala farkı bir anda 5 sayıya (60-65) indirse de Fenerbahçe Beko Montley ve Biberoviç ile sayılar bularak final periyotuna 70-60 skor avantajıyla girdi.

  • Son çeyreğe iyi başlayamayan TOFAŞ, başantrenör Orhun Ene'nin de itirazları sonucu diskalifiye edilmesiyle oyun disiplininden koptu. Bu durumu avantaja çeviren Fenerbahçe Beko, rakibinin skorda geri dönüşüne izin vermedi ve parkeden 98-87 galip ayrıldı.

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