Ahmet Kıvanç akivanc@haberturk.com

İş Kanunu’nun 24. maddesine göre, işçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından iş yerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması, işçi açısından iş akdini haklı fesih sebebidir. Bu gerekçeyle iş akdini fesheden işçi kıdem tazminatını alarak ayrılabilir. Kanunun 25. maddesine öre ise işçinin iş yerindeki bir işçiye tacizde bulunması, işveren açısından haklı fesih sebebidir. İşveren, ihbar ve kıdem tazminatı ödemeden derhal işten atabilir.

Yargıtay’ın cinsel taciz konusundaki yaklaşımı, müsamaha gösterilmemesi yönünde. Yargıtay, SMS ile tacizde bulunan ve kadının tepkisi üzerine özür dileyen kişiyi işten atan işverenin ihbar ve kıdem tazminatı ödemesi gerektiğine hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin (Esas No: 2015/35411, Karar No: 2019/3553) kararına konu olan dosyaya göre, evli, erkek bir işçi, aynı iş yerinde çalışan genç bir kadının telefonuna SMS ile mesaj attı. Kadın işçi, telefon numarasını personele sadece işle ilgili görüşmeler için verdiğini, işle ilgili olmayan konularda mesaj atmamasını istedi. Kadının tepkisi üzerine “Tamam hakkını helal et, bir an bastırdığım duygularıma yenildim” diyerek özür dileyen erkek işçi, bu yazılanların aralarında kalmasını istedi.

YEREL MAHKEME TAZMİNATA HÜKMETTİ

Kadın işçinin mesajları iş yerindeki yetkililere göstermesi üzerine, işveren erkek işçiden yazılı savunma istedi. Erkek işçi savunmasında, yanlış anlaşıldığını, özür dilediğini, helallik istediğini söyledi.

İşveren, yazılı savunmanın ardından 7 yıllık işçinin iş akdini feshetti, ihbar ve kıdem tazminatı da ödemedi. İşçinin tazminat istemiyle açtığı davaya bakan yerel mahkeme, erkek işçinin yaptığı eylemi “sarkıntılık” olarak nitelendirmekle birlikte, sarkıntılık nedeniyle iş akdinin feshedilmesinin çok ağır bir yaptırım olduğunu, hatasını anlayarak özür dilediği ve pişman olduğu da dikkate alınarak ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmetti.

YARGITAY’DAN DERS GİBİ KARAR

İşverenin itirazı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay kararında, erkek işçinin “… Tamam hakkını helal et, bir an bastırdığım duygularıma yenildim…”, “… yaptığım bu günahtan dolayı tövbe edeceğim, bir an gaflete düştüm…” şeklindeki mesajlardan kadın işçiye cinsel dürtülerle yaklaştığının anlaşıldığı belirtildi. Cinsel tacizin, muhatabının kişilik haklarına ve çalışma özgürlüğüne saldırı olduğu belirtilen kararda, adeta ders niteliğindeki şu değerlendirmelere yer verildi:

“Ülkemizde iş alanlarının gelişmesi, kadınların okuma, bilgi ve becerilerinin artması, birçok meslek dalında yapılacak işe daha yatkın ve işin niteliğine göre erkeklerden daha becerikli olmaları sonucunda birçok kadın iş hayatında yer almaya başlamış, her alanda kadın işçilerin sayısı artmayı başlamıştır. Her alanda çalışma hayatına atılan, her kademede başarı ile yer alan kadın işçilerimizin çalışma yaşamındaki en büyük engel işin fiili, fiziki zorlukları değil, iş yerinde, iş hayatında karşılaştıkları, muhatap oldukları cinsel tacizlerdir. Bugün ülkemizde ve sanayileşmiş ülkelerin çoğunda iş yerinde cinsel taciz sorunu önemle üzerinde durulan ve yasal düzenlemelerle engellenmeye çalışılan bir alan haline gelmiştir.

Cinsel taciz, ayrıca Türk Ceza Kanunu (TCK) tarafından suç olarak kabul edilmiştir. Ülkemizde çalışanların cinsel tacize karşı korunması TCK’daki düzenlemeler dışında Türk Borçlar Kanunu’nda ve İş Kanunu’nda yasal düzenlemeler yapılmış, cinsel taciz işçi ve işveren açısından haklı fesih sebebi olarak düzenlenmiştir.

İş yerinde cinsel tacizin önlenmesinin yolu, taciz mağdurunun herhangi bir aşağılamaya maruz kalmadan karşı çıkabilmesini, tacizde bulunanı şikayet edebilmesini sağlayacak ortamın sağlanmasından, taciz faalinin ise gerekli yaptırımlara maruz kalacağını bilmesinden geçmektedir. İşverenler bu konuda duyarlı davranmak, tacizi engelleyici, mağdurun çekinmeden şikayetçi olabileceği ortamı sağlamak için gerekli tedbirleri almak, iddiaları ciddiyetle soruşturup, gerekli yaptırımları uygulamak zorundadır.”

Yargıtay kararında, kadın işçiyi mağdur eden erkek işçinin işveren tarafından atılmasının haklı nedene dayandığı, dolayısıyla ihbar ve kıdem tazminatı ödenemeyeceği belirtilerek, yerel mahkeme kararı bozuldu.