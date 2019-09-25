İzmir Aliağa’da bir akaryakıt firmasında tanker şoförü şoför olarak görev yapan H.D.'nin iş sözleşmesi, akaryakıt sevkiyatı sırasında yüksek süratle araç kullandığı ve kırmızı ışık ihlali gerçekleştirdiği gerekçe gösterilerek feshedildi.

H.D. de bunun üzerine Aliağa İş Mahkemesi’ne dava açarak feshin iptali, kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesini talep etti. Mahkeme, H.D.'nin yüksek süratle araba kullanmasının ve kırmızı ışıkta geçmesinin haklı fesih için yeterli delil olmadığına karar vererek davayı kabul etti.

Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Daire, verdiği emsal kararda H.D.'nin haklı nedenle iş sözleşmesinin feshedildiğini belirtti.

'İHLALİ KABUL ETTİ'

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, kırmızı ışıkta geçtiği için sözleşmesi feshedilen H.D. ile ilgili verdiği kararda şu görüşleri dile getirdi: “İşverence davacıya yeteri kadar güvenli sürüş ve iş güvenliği eğitimi verildiği, davacının feshe konu eyleme ilişkin alınan yazılı savunmasında kırmızı ışıkta geçerek trafik kurallarını ihlal ettiğini kabul ettiği anlaşılmaktadır. Davacının kullandığı araçta taşınan akaryakıtın yanıcı ve patlayıcı özelliği düşünüldüğünde meydana gelecek en basit bir kazanın dahi çok ağır sonuçlara yol açacağı ve işyeri ve iş güvenliği bakımından tehlike oluşturacağı kabul edilmelidir. ‘İşçinin kendi isteği ve savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi’ sebebine dayanarak haklı sebeple sözleşmenin feshedildiğinin kabulü ile dava konusu kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir”

Yargıtay’ın bu kararının ardından belli iş kollarında trafik güvenliğini tehlikeye düşürenler ve trafik kurallarına uymayanların tazminatsız bir şekilde işten atılması gündeme gelebilecek.