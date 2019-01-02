Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilen 'Yargıda Hedef Süre' uygulaması 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başladı. Davalar, Bakanlık tarafından belirlenen makul süre içerisinde bitirilecek. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin, "Hedef sürelerini yargının tüm unsurlarının görüş ve önerilerini alarak titiz ve ayrıntılı bir çalışmanın sonucunda belirledik" dedi.

Ankara Adliyesi'nde uygulama hakkında bilgi veren Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin, "Hedef sürelerini yargının tüm unsurlarının görüş ve önerilerini alarak titiz ve ayrıntılı bir çalışmanın sonucunda belirledik. Pilot uygulamalarını da gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi yargılama hedef süreleri 2018 yılı adli yıl başlangıcı ile UYAP ekranlarına yüklenmiş ve bu tarihlerden itibaren açılan soruşturma ve davalara hedef süre verilmiştir" diye konuştu.

"CEZA DAVALARINDA 10 İLE 13 AYLIK SÜRE BELİRLEDİK"

Çekin, bin 438 dava türü için ve 220 soruşturma suç türü için hedef süre belirlendiğini anlatarak, "Ceza davalarının tamamı için 10 ile 13 aylık süreler belirlendi. Hukuk davalarının yüzde 87'si için 1,5 yılın altında, yüzde 13'ü için ise 2 yıla kadar süreler öngörüldü. Boşanma davaları için 10 ay, nafaka davaları için 8 ay, vesayet için 3 aylık bir süre öngördük" dedi.

Sürenin aşılması halinde süreyi aşan davalara öncelik verileceğini, davanın bir an önce sonuçlandırılması için çözüm üretileceğini anlatan Çekin, "Duruşma günlerine ve verilen sürelere riayet etmeleri taraflar açısından önem arz etmektedir. Taraflardan kaynaklanan gecikmeler nedeniyle, kaybedilen bu süre hedef süreden sayılmayacak" diye konuştu.

"YAPTIRIM UYGULANMAYACAK"

Hedef sürenin aşılması durumunda ihmali bulunanlar için bir yaptırım öngörmediklerini anlatan Çekin, "Öncelikli olarak odaklandığımız konu, hedef sürenin gerçekleşmemesi halinde gerçekleşmeme nedenini tespit edip onlara ilişkin çözümler üretmek. Ama ilerleyen aşamada bu hususlarla ilgili düzenlemeler de yapılacak. HSK anlamında terfiler hususunda bir takım düzenlemeler yapılacak" dedi.

AVUKATLAR UYGULAMADAN MEMNUN

Uygulamadan memnun olduklarını belirten Avukat Mehmet Onur Görgülü, "Biz de sabah itibarıyla açmış olduğumuz davalarda bu davaların sonuçlarının ne kadar zamanda bitirileceğini görmüş bulunmaktayız. Bu yargı açısından oldukça olumlu bir uygulama. Netice itibarıyla bizler de müvekkillerimize davaların ne kadar sürede bitebileceğine ilişkin bilgi verecek konuma geldik. Umarım uygulama hayırlara vesile olur. Bu sabah 2 dava için başvuruda bulunduk. Anlaşmalı boşanma davası için 45 gün, alacak davası için ise 450 gün hedef süre öngörülüyor" dedi.