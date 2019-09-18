Yargıda Birlik Derneği’nden önemli açıklama

2014 yılında kurulan ve 10 bini aşkın üyesi ile Avrupa’nın en büyük hakim-savcı sivil toplum kuruluşu olan Yargıda Birlik Derneği’nin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

TAKDİRE ŞAYAN BİR MÜCADELE VERİLDİ:

Bilindiği üzere yargı kurumlarımız, suç örgütleriyle, terörle ve FETÖ ile mücadele süreci içerisinde üstün gayretle takdire şayan bir mücadele örneği göstermiş ve göstermeye devam etmektedir. Yargı kurumlarımızın, hain darbe girişimi sonrasında, Devletin kılcal damarlarına kadar yerleşen terör örgütü mensuplarının tesbiti ve cezalandırılmasında, hukuk ölçüleri içerisinde sergilediği gayret ve hassasiyet, vicdan sahibi tüm kamuoyu mensuplarının takdir ve iltifatına nail olmuştur.

GERÇEK DIŞI İTHAMLAR…

Bilgi ve belgeye dayanmayan, bir takım başka hesaplar güttüğü kanaati uyandıran gerçek dışı ithamların, samimi mücadeleyi sekteye uğratamayacağı akıldan çıkarılmamalıdır.Aklı ve vicdanı hür bir şekilde adalet hizmeti sunmaya çalışan yargı mensupları, kendi nam ve çıkarları uğruna yargı camiasını yıpratmaya çalışanlara karşı duruşundan taviz vermeyecek ve yüksek adalet idealinden geri dönmeyecektir. Hukuk standartlarını daha da yükseltmek adına gecesini gündüzüne katarak yılmadan çalışan yargı teşkilatının, fedakar çalışmalarını karalamaya ve olumsuz algı yaratmaya yönelik art niyetli çabalara karşı, mücadele azmini daha da kuvvetlendireceği dikkatten kaçırılmamalıdır.

SORUNLARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Yargıda Birlik Derneği olarak, adaletin tecellisi adına yargı kurumlarının bugüne kadar gösterdiği gayret ve çalışmaların ve hukuk dünyamızda ortaya çıkan her türlü gelişmenin yüksek adalet değerleri uğrunda takipçisi olacağımızı, yargı ve adalet adına olumlu gelişmeleri desteklerken, olumsuz uygulamaları eleştirmekten çekinmeyeceğimizi , yargının sorun ve çözüm önerilerini her platformda dile getirip takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.