Yargıda Birlik Derneği mesajında şu ifadelere yer verdi: 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminin kahramanca önlenmesinin üçüncü yılındayız. Dernek olarak bugüne nasıl gelindiği ve Derneğimizin bu süreçte üstlendiği misyonu ve vizyonu, bir kez daha anımsamak gerektiğini düşünüyoruz.

Bilindiği üzere FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü, Devleti ele geçirme amacı doğrultusunda, 2010 yılında yapılan HSYK seçimlerinde, Kurulun üye yapısında çoğunluğu elde edip, aklını ve vicdanını sınır ötesine teslim etmiş hakim ve savcılar eliyle hukuk ve adalet duygularını katleden uygulamalara imza atmış ve Yargı Gücünü hain emellerinin bir aracı olarak kullanmışlardı. Kıdemli ve liyakatli kamu görevlilerini tasfiye edip, örgüt mensubu olanların önünü açarak, önemli mevki ve görevlere gelmelerini sağlamışlardı.

"FETÖ YARGI GÜCÜYLE KPSS SORULARINI KENDİ MENSUPLARINA VERMİŞTİR"

Yargı gücü, hain örgütün Devleti ele geçirme ve efendilerine teslim etme hefefine ulaşmaktaki en önemli silahı haline getirilmek istenmiştir. KPSS, Askeri Okullar Giriş Sınavı, kamudaki işe giriş ve yükselme gibi tüm sınavlarda, sınav sorularını ele geçirecek ve mensuplarına verecek şekilde yapılanan örgüt, 2010 yılında yargı gücünü de elinde bulundurmanın verdiği özgüvenle, kamusal tüm alanlara tam nüfuz etmek hedefiyle, KPSS sorularını onbinlerce örgüt mensubuna vermiştir.

Öyle ki, örneğin 2010 yılından önceki yıllarda Eğitim Bilimleri alanında 120 soruda 120 ve 119 doğru yapan aday hiç yokken, 118, 117, 116 doğru yapan sayısı 7 yılda toplam 10 iken, 2010 yılı KPSS sınavı Eğitim Bilimleri oturumunda, 116 ve üzeri doğru yapanların sayısı 1400 kat artarak 1957 olmuştur.

"YARGIDA BİRLİK PLATFORMU SİVİL BİR İNİSİYATİF OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLADI"



Genelde Kamuya, özelde Yargıya nüfuz eden FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi hakim ve savcılar, 17-25 Aralık, Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk ve MİT tırları soruşturma ve yargılamaları başta olmak üzere, yüzlerce davada akıl ve vicdanla izah edilemeyecek hukuksuzluklar yaparak, toplumun Yargıya olan güvenini büyük ölçüde zedelemişti. 2014 yılı başlarında, Yargı sisteminin ve Ülkemizin geleceği konusunda endişe duyan, Yargının hain emellere araç olarak kullanılmasını reddeden hakim ve savcılar, memleket sevdasıyla Yargıda Birlik Platformu adı altında bir sivil inisiyatif olarak bir araya gelerek çalışmaya başlamıştır.

"15 TEMMUZ FETO'YA KARŞI MÜCADELEDE 30 AĞUSTOS'TUR"

Yargıda Birlik Hareketi mensupları, ​2014 yılında yapılan HSYK seçimlerinde, blok olarak hareket eden, organize olmuş ve seçimi kazanacağından emin olan örgüte karşı, aylar süren fedakarca ve yoğun bir çalışma yürüterek, aklıselim sahibi hakim ve savcıların hain örgüte karşı bir araya gelmelerini sağlamış, seçimleri kazanmış ve Yargıda işgali bitirip FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, Devleti ele geçirme çabalarında kullandığı en önemli silahı elinden almıştır. Eğer o günkü adıyla Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Fethullahçı Silahlı Terör Örgütünün elinde kalmaya devam etseydi, büyük ihtimalle, 15 Temmuz hain kalkışmasına gerek olmadan, hain örgüt Devleti, Hükümeti ele geçirip, ülkemizi uçuruma sürükleyecekti. 15 Temmuz direnişini, yürekli milletimizin FETÖ/ PDY Terör Örgütü'ne karşı, şanlı tarihimizdeki 30 Ağustos Zaferi kabul edersek; Sakarya Muharebesinin günümüzdeki karşılığının da, Yargıda Birlik Derneğinin, 2014 HSYK seçimlerinde Fethullahçı Örgütü, Yargı alanında ağır bir yenilgiye uğratması olarak değerlendirilmesinin , isabetli bir benzetme olacağı kanaatindeyiz.

"CUMHURİYETİMİZE SAHİP ÇIKMANIN HAKLI GURURU"

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında görülmüştür ki, Yargıda Birlik mensubu hakim ve savcılarımız, adına hüküm kurduğu Milletimizin özgürlüklerinin en büyük teminatı olan demokrasinin yanında saf tutarak, darbe girişiminin ilk dakikalarından itibaren başlattığı soruşturmalarla, bir yandan güvenlik güçlerinin işlemlerinin hukuksal yönünü belirlemiş, diğer yandan canı pahasına darbecilere karşı koyan halkımıza ve güvenlik güçlerimize moral kaynağı ve psikolojik destek olmuştur.​ Milletimizin çağdaş yaşam standardına ulaşabilmesi için görev tanımı kapsamında var gücüyle çalışan biz Yargı mensupları; hukuk devletini korumak ve daha da geliştirmek konusundaki kararlılığıyla, ecdadımızın Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde eşsiz bir gayretle kurduğu Cumhuriyetimize sahip çıkmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşamaktayız.

​Tüm siyasi ve felsefi düşünce ve inanca, eşit mesafede bulunma ve katılımcılık, Birliğimizin ana karakterini oluşturmaktadır.

Liyakat ve ehliyet önceliğimizdir. Adaletin gerçekleştirilmesi, hukukun üstünlüğü Derneğimiz mensuplarının vazgeçilmez amacıdır.

​Yargıda Birlik Derneği, bir Türkiye ittifakı modelidir.

Ülkemiz ve Yargı teşkilatının demokrasi içinde gelişimi ve yükselmesi yolunda çalışan Derneğimizin amaç ve çalışmalarının önemi, gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle,

Tüm vatandaşlarımızın 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik gününü kutluyor;

15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken; gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

​​​​​​YARGIDA BİRLİK DERNEĞİ