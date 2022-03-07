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Yargı dizisinin Savcı Derya’sı Şükran Ovalı kimdir? Şükran Ovalı nereli, kaç yaşında?

Şükran Ovalı başrolünü Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Mehmet Yılmaz Ak’ın paylaştığı Yargı dizisi kadrosunda rol alıyor. Ünlü futbolcu Caner Erkin’in eşi Şükran Ovalı, Savcı Derya karakteriyle ekrana geliyor. Peki, Yargı dizisinin Savcı Derya’sı Şükran Ovalı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

07.03.2022 - 12:37 | Güncelleme: ABONE OL
Yargı dizisinin Savcı Derya’sı Şükran Ovalı kimdir? Şükran Ovalı nereli, kaç yaşında? İşte, dizi ve filmleri
Yargı dizisinin Savcı Derya’sı kimdir?
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Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, Yargı dizisinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile başrolü paylaşıyor. Daha önce Bez Bebek, Behzat Ç., Leyla ile Mecnun ve Şeref Meselesi gibi dizilerde boy gösteren Ovalı, Yargı dizisinde Savcı Derya rolüne hayat veriyor. Savcı Derya’nın ''Daha 16 yaşında daha çocuk haklı akla hangi vicdanı hangi dine sığar. Bir insan hayatı söndürmek ne kadar kolay oldu. Bir anda yok etmek. Tahammülüm azaldı artık bu zihniyetlere. Oğullarını kral gibi yetiştiren anne babalara, istedikleri olmayınca canavarlaşan erkeklere tahammülüm kalmadı'' sözleri sosyal medyada gündem oldu. Peki, Yargı dizisinin Savcı Derya’sı Şükran Ovalı kimdir? İşte, Şükran Ovalı hayatı…

YARGI DİZİSİNİN SAVCI DERYA'SI ŞÜKRAN OVALI KİMDİR?

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985 yılında İzmir Eşrefpaşa'da dünyaya geldi. Küçüklüğü İzmir, Bahçelievler'de geçen Ovalı, Mustafa Urcan İlköğretim Okulu'nda okuduktan sonra Fevzi Çakmak Ortaokulu'ndan mezun oldu. Göztepe’de Selma Yiğit Alp Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul’a gitti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyunculuk mezunudur. Ünlü futbolcu Caner Erkin ile Roma'da 2 Ocak 2017 tarihinde evlendi.

ŞÜKRAN OVALI NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Aslen İzmirli olan ve 1985 yılında dünyaya gelen ünlü oyuncu 37 yaşındadır.

ŞÜKRAN OVALI ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Ezo Gelin (Gülden) 2006

Vazgeç Gönlüm (Cemile) 2007

Bez Bebek (Merve) 2007

Aşk Yakar 2008

Kahramanlar (Ayşe Komiser) 2009

Bir Bulut Olsam (Bahar) 2009

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Aslı / Ayla) (Konuk oyuncu) 2010

Reis (Nazlı) 2011

Kötü Yol (Nuran Öğütçü) 2012

Leyla ile Mecnun (Sena) (Konuk oyuncu) 2012

Avrupa Avrupa (Melisa) 2013

Cinayet (Umay Abalı) 2014

Şeref Meselesi (Derya) 2014-2015

Paramparça Psikolog (Ayşe) 2016

Familya (Ezgi Alagöz) 2016

Vatanım Sensin (Seher) 2017

Poyraz Karayel (Yasemin) 2017

Ufak Tefek Cinayetler (Şebnem) 2018

Menajerimi Ara 2020

Şeref Bey 2021

Yargı 2022

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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