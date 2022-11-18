Ne zamandır beklediği intikam fırsatını eline geçiren Yekta, kartlarını insafsızca oynamaya başlamıştır. Bir yandan HSK’dan gelen başmüfettişin soruşturması devam ederken, yaptıklarıyla yetinmeyerek yeni bir plan üzerine çalışmaya başlar ve üstelik başarılı da olur.

Bir suçluymuşçasına ceza kesilen kocası ve arkadaşlarının yanında her daim koşulsuz duran Ceylin’in de onlara yardım etmek için bir planı vardır elbette… Ancak bütün bu savaşın dışında iki aileyi de yakından ilgilendiren yeni bir savaş başlamaktadır, üstelik Ceylin ve Ilgaz’ın bundan henüz hiç haberi yoktur.