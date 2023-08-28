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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Yaren Leylek' ile Adem Yılmaz'ın dostluğu filme ilham oldu

        'Yaren Leylek' ile Adem Yılmaz'ın dostluğu filme ilham oldu

        'Yaren Leylek' ile Adem Yılmaz'ın dostluğundan esinlenilerek çekilen 'Yaren Leylek' adlı sinema filminin çekimleri tamamlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 15:48 Güncelleme: 28.08.2023 - 15:48
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        'Yaren Leylek' filme ilham oldu
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        Bursa'nın Karacabey İlçesi'nde balıkçılık yapan Adem Yılmaz'ın 'Yaren Leylek' adını verdiği leylekle olan dostluğu büyük ilgi görmüş, gündem olmuştu. 'Yaren Leylek', 12 yıl boyunca her göç mevsiminde evinin yakınlarına geldiği Adem Yılmaz'a evcil bir hayvan gibi yakınlık gösteriyor.

        DOSTLUKLARI GÜNDEM OLMUŞTU

        İşte bu dostluk, sinemacıların da dikkatini çekti. 'Yaren Leylek' adlı sinema filmi, 'Yaren Leylek' ile Adem Yılmaz’ın dostluğundan esinlenilerek Sev Yapım’ın yapımcılığında beyazperdeye taşınacak.

        KARACABEY'DE ÇEKİLDİ

        Çekimleri tamamlanan ‘Yaren Leylek’in senaryosunu Arzu Yurtseven yazarken yönetmenliğini Onur Uzun üstlendi. Buğra Gülsoy, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Azra Aksu, Emir Ali Doğrul, Atahan Çatalbaş, Meral Çetinkaya, Tarık Papuçcuoğlu, Murat Kılıç, Cenk Gürpınar, Kıvanç Talu, Işınsu Zırh ve Ayfer Tokatlı'nın başrollerini paylaştığı film, Adem Yılmaz'ın memleketi olan Bursa'nın Karacabey ilçesinde çekildi.

        ‘Yaren Leylek’, henüz bir kardeşi olma fikrine hazır olmayan 'Adem’in annesi 'Arzu' ve babası 'Hakan' ile birlikte, babaannesinin evine gitmesi ve 'Yaren Leylek’ ile tanışmasıyla ilk andan itibaren başlayan dostluklarını konu alıyor.

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        #Yaren Leylek
        #Adem Yılmaz
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