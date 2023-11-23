Yaramazlık yaparken kameralara yakalanan çocukların güldüren halleri
Her çocuk biraz yaramazdır ve bu yaramazlık bazen merak ve yaratıcılıkla birleşebilir. İşte o zaman ebeveynler karşılaşacakları her türlü manzaraya karşı hazırlıklı olmalıdır.
- 1
"Çocuğum kedimi kucaklamayı çok seviyor. Kedim... pek değil."
- 2
"Pğlum morf kostümümü buldu ve bu çok korkunç."
- 3
"3 yaşındaki çocuğum bugün öğle yemeğini kendi hazırladı."
-
- 4
"Karımın mutfak kilerimizin kapısını açmaya gittiğinde karşılaştığı manzara."
- 5
"Çinli baba, oğlunun pasaportun her yerine karalama yapması nedeniyle havaalanında mahsur kaldı."
- 6
"Bunu görmemen gerekiyordu!"
-
- 7
"Bahçe hortumu kullanmak."
- 8
"Artık sana sahibim, güzellik!"
- 9
"Oğlumu göremeyince onu kurutucuda dizüstü bilgisayarımda Godzilla'yı izlerken buldum."
-
- 10
"Kızıma elbiselerini askılardan çıkarıp deneyemeyeceğini söyledim ve cevap olarak bunu aldım."
- 11
"Hepsi köpeğin suçu! Sadece şaka yapıyorum."
- 12
"Peki ne diyebilirim?"
Ona kediyi ısırmaması gerektiğini söyledim.
-
- 13
"Komşum panikle aradığında çok korktum."
Kaynak: Reddit, Imgur