İzmir'in Konak ilçesinde, sokakta kavgada bıçaklanan A.Ö. (29), kaldırıldığı hastanede tedavi gördüğü sırada yine aynı kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

DHA'nın haberine göre A.Ö.’nün hayati tehlikesi bulunmazken, polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İddiaya göre, gece saatlerinde Konak ilçesindeki bir mahallede henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda bıçaklanan A.Ö., yakınları tarafından özel bir araçla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.