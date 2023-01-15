Her ne kadar cümleler; özne, tümleç ve yüklemden meydana gelse de bazı durumlarda yan cümlelerle ile anlam pekiştirilebilir ve cümlede birden fazla yargı bulunabilir. Bu tanıma uygun olarak oluşturulan ve en az iki cümleden meydana gelen yapısına göre sıralı cümle nedir? Yapısına göre birleşik cümle nedir? İşte, tüm detaylar…

Yapısına Göre Cümle Türleri

Cümlelerin, yargı bildiren kelime dizileri olduklarını yazımızın başında ifade etmiştik. Yapısına göre cümle türleri de cümlelerin bir ya da birden fazla yargı içermesine bağlı olarak dörde ayrılmaktadır:

Yapısına göre basit cümle Yapısına göre bileşik cümle Yapısına göre sıralı cümle Yapısına göre bağlı cümle

Yapısına göre cümle türleri konusunun detaylarına girmeden önce “temel cümle” ve “yan cümle” kavramlarının iyice anlaşılması gerekmektedir.

Temel Cümle: Birleşik cümlelerde esas yargıyı bildiren ve cümle içinde yer alan diğer yargıları bir sonuca bağlayan cümledir. Bir diğer ifadeyle bir cümle içindeki temel cümle, yüklemdir.

Öğretmenlerimi her zaman dinlerim . (Temel Cümle)

Yan Cümle: Bir cümle içinde tam bir yargı bildirmeyen ve fiilimsiler ya da çekimli fiillerde kurulmuş olan cümlelerdir. Bir başka ifadeyle temel cümlenin ögesi görevinde bulunan cümleler yan cümle olarak adlandırılır.

Akşam gelirken iki ekmek alır mısın? (Yan Cümle)

A)Yapısına Göre Basit Cümle

Tek bir yargı bildiren cümlelere basit cümle adı verilmektedir. Bu cümleler terk bir yargı bildirdikleri için bir yüklemden meydana gelirler ve cümlede yüklemin dışında fiilimsi ya da çekimli bir fiil bulunmaz.

Bu günlerde çok çalışıyormuş . (Basit Cümle)

. (Basit Cümle) Yarın akşam sinemaya gideceğiz . (Basit Cümle)

B)Yapısına Göre Birleşik Cümle

Tek bir yükleme ve bu yükleme bağlı olan en az bir yan cümleye sahip olan cümlelere birleşik cümle adı verilmektedir. Birleşik cümleler de kendi içinde 4 farklı türe ayrılmaktadır:

Girişik Birleşik Cümle: Yan cümleleri fiilimsilerle kurulan cümlelere girişik birleşik cümle denir. Bu şekilde kurulan cümlelerde, fiilimsinin yer aldığı bölüm yan cümle; yüklemin bulunduğu bölüm ise temel cümledir.