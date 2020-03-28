Yapı Kredi ve TEB, TBB protokolüne katıldı

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Yapı Kredi, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) işletmelere yönelik Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredi protokolüne katılma kararı aldı.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamada, bankanın koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla 23 Mart'ta ekonomik destek paketi açıkladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bankanın, TBB'nin bugün duyurduğu ve 30 Mart'tan itibaren geçerli olacak, salgının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini asgari seviyede tutmak amacıyla devreye alınacak olan "Çek Ödeme Destek Kredisi" ve "Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği" paketlerine katılacağı bildirildi.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) da Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) kredi protokolüne katıldığını, bu kapsamda Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen KOBİ, kurumsal ve ticari müşterileri için "Çek Ödeme Destek Kredisi" ve "Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği" olmak üzere iki ayrı paketi uygulamaya aldığını açıkladı.

Buna göre, Hazine kaynaklı Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile başta KOBİ´ler olmak üzere kurumsal ve ticari müşterileri için hazırladığı "Çek Ödeme Destek Kredisi", işletmelerin keşide ettikleri gerçek ticari ilişkilere dayalı çeklerin finansmanında kullanılabilecek. "Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği" ise maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere işletmelerin sözleşme-faturaya bağlı tüm sabit giderlerini karşılanması için değerlendirilebilecek.