Yapı Kredi açılış ve kapanış saatleri 2020

Yapı Kredi Bankası mesai saatleri, banka müşterileri başta olmak üzere şubelerde işlem yaptıracak vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Yapı Kredi çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bir saatlik yemek ve dinlenme molası veren banka çalışanları, öğleyin saat 13.30’da mesaiye başlar. Yapı Kredi Bankası şubeleri kapanış saatleri olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder.

Yapı Kredi Bankası hafta sonları, dini bayramlarda ve resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir.

YAPI KREDİ ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yapı Kredi Bankası Genel Müdürlüğü, Yapı Kredi Plaza D Blok Levent İstanbul adresinde bulunmaktadır. Yapı Kredi Bankası Genel Müdürlüğüne 0212 339 70 00 numaralı telefon ve 0212 339 60 00 numaralı faks ile ulaşabilirsiniz.

Bankacılık işlemleriniz için Yapı Kredi Bankası Çağrı Merkezine 444 0 444 numarasını tuşlayarak erişebilirsiniz.