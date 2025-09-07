Yapay zekanın "enerji iştahı", sektörü yeni yatırımlara itiyor

Enerji sektöründe kullanılan elektromanyetik ürünler, elektrik üretiminden iletimine ve tüketim noktalarına kadar farklı aşamalarda kritik görevler üstleniyor. Bunlar hem güç kalitesini artırmak hem de şebeke ve cihaz güvenliğini sağlamak için vazgeçilmez önemde bulunuyor.

Bu durum, son dönemde enerji ihtiyacını artıran yapay zeka veri merkezleri açısından geçerliliğini koruyor.

Astor Enerji Yurt Dışı Bölge Satış Müdürü Onur Aslan, yapay zeka veri merkezlerinin enerji ihtiyacının dünyanın en yeni gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi.

Dünya nüfusunun hızlı artışına teknolojik gelişim de eklendiğinde yeni ihtiyaçlar ortaya çıktığını vurgulayan Aslan, şöyle konuştu:

"Bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi de yapay zeka veri merkezleri. Buradaki sorun mevcut nüfus artışında enerji talebine yetiştirmekte zorlanırken bir de böyle teknolojik ek ihtiyaçlar çıktığı zaman ciddi bir enerji talebi ortaya çıkıyor. Burada da global anlamda güç trafosu, anahtarlama ürünleri, dağıtım trafosu gibi üretim yapan firmaların önemi ortaya çıkıyor. Astor olarak biz de global ortamda büyük oyuncu olma yolunda ilerlediğimiz için yatırımlarımızı, üretim kapasitemizi buna göre ayarlıyor ve ciddi bir artış potansiyeline girmek istiyoruz. Güç trafosu, anahtarlama ürünü ve dağıtım trafosunda dünya çapında ciddi artan talebe karşılık üretim kapasitemizi artırarak ve yeni bir fabrika yatırımı yaparak dünyadaki ihtiyacı gidermek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."

"HER BİR HARF, RAKAM, BOŞLUK, ENERJİ TÜKETİYOR" Yapay zeka veri merkezlerinin her türlü bilginin sorgulanıp cevaplandığı bir platform olduğunu ifade eden Aslan, bu yapılırken de ciddi bir enerji ihtiyacı ortaya çıktığını vurguladı. Aslan, bu merkezlerdeki enerji ihtiyacına yönelik şu değerlendirmelerde bulundu: "Yapay zeka veri merkezi kuran firmalarla yaptığımız görüşmelerde girilen her bir harfin, rakamın, boşluk simgesinin bile bir enerji tükettiği, o yüzden ciddi bir enerji üretiminin gerektiğiyle ilgili bilgiler alıyoruz. Şu an dünya konjonktüründe de yenilenebilir enerjiye geçilme gibi bir durum varken bir de bu ihtiyacın gelmesi rüzgar, güneş ve hatta nükleer santrallerin bile tekrar açılması ve bu ihtiyacın giderilmesi konularını gündeme getiriyor. Burada hem üretim hem de tüketim tarafında Astor'un ürettiği bütün ürünlerin kullanılması söz konusu. Yani bir fabrika veya bir tüketim merkezi var, 2 ayrı ihtiyaç grubu ortaya çıkmış oluyor. O yüzden üretilen anahtarlama ürünleri, yüksek gerilim kesiciler, güç ve dağıtım trafolarına ciddi bir ihtiyaç söz konusu."

Onur Aslan, nüfus artış hızı da dikkate alınarak elektrik altyapılarında yenileme ve güçlendirme ihtiyacı ortaya çıktığına değinerek, Türkiye'nin bu anlamda elektrik altyapısı kuvvetli bir ülke olduğunu söyledi. Yurt dışında elektrik altyapılarının daha eski olduğuna işaret eden Aslan, "Nüfus artış hızı daha düşük olduğu düşünüldüğü için bu yatırımlar yapılmamış. Özellikle Amerika pazarındaki elektrik ekipmanlarının çoğunun ömrü 30-40 yıl arasında değişiyor. Bir trafo ürününün ekonomik ömrünü 25 yıl diye düşündüğümüzde burada zaten değiştirilmesi gereken bir ürün tipi var ve ekstra gelen talep de ihtiyacı 2-3 katına kadar çıkarıyor" dedi. ABD pazarındaki ihtiyaçlar ve Astor'un buradaki yatırımına ilişkin sorulara Aslan, şu yanıtı verdi: "Hem eski ürünlerin değiştirilmesi, hem de yapay zeka veri merkezlerine çok ciddi bir yatırım söz konusu. Şu an bahsedilen rakamlar 500 milyar dolarlar seviyesinde. Bunun yüzde 5-10'luk dilimi de bu enerjinin üretilmesi için harcanacak.

Bütün üreticiler üretim yapmış olsa dahi 1, 2, 3 sene sürecek terminli işler var. Bütün dünya genelindeki trafo üreticileri 2-2,5 sene bu işler için dolu. Astor olarak avantajımız Avrupa'daki en büyük laboratuvar ve üretim kapasitemizle bu tip ürünleri 9, 10, 11 ay içinde teslim etme şansına sahibiz ve bunları da doğru anlattığımız için şu an Amerika pazarından çok ciddi siparişler alarak yolumuza devam ediyoruz." "ABD YATIRIM HEDEFİ CANLANACAK" ABD'deki yatırım hedeflerinin de bu süreçte canlanacağını bildiren Aslan, şu bilgileri verdi: "Buradan gönderme bir yöntem ama nakliye dezavantajları söz konusu oluyor. Oradaki rakipler global, Astor da bu işte global oyuncu olmak istediği için orada da bir yatırım kararımız şu an halihazırda görüşülüyor. Daha sonra netleşecek durumlar var ama bahsettiğimiz çok büyük bir yatırım. Yaklaşık bir bu kadar daha fabrika düşüncesi var ve sadece oradaki pazara hitap edecek. Kuzey Amerika ve Güney Amerika ve çok ciddi adetlerde üretim bulacak diye düşünüyoruz."

YENİ YATIRIMLAR VE YENİ ÜRÜNLER GELİYOR Onur Aslan, Türkiye'deki mevcut kapasiteleri ve bunu artırmaya yönelik çalışmalara ilişkin, halen 140 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterdiklerini ve bir de mekanik fabrikaları bulunduğunu söyledi. Bunların da dış pazardaki talebe yetmemesinden dolayı 3. fabrika kurulum kararı çıktığını ifade eden Aslan, "270 bin dönüm bir yer olacak ve 80 bin dönümlük ilk fazının inşaat aşaması bitti. Şu an içeride makine teçhizatları kuruluyor. Enerji altyapısının da gelmesinden sonra 2026'da açılışını hedefliyoruz. Anahtarlama ürünlerimizin üretimini komple buraya taşıyacağız. Ek yeni birkaç tane ürünümüz gelecek. Bunlar sürpriz olsun. Lansmanını sonradan yaparız. Burası sadece güç ve dağıtım trafosunun üretim merkezi olacak ve mevcut kapasitemizde 2-3 kat artış düşünüyoruz. Bu planla beraber yetmediğini düşünerek bir Amerika pazarı yatırımı planlıyoruz" diye konuştu. HEDEF DÜNYADA İLK 5-10 Sektördeki gelişmelere göre yeni yatırımların yönetimin sürekli gündem maddelerinden biri olduğunu vurgulayan Aslan, şunları kaydetti: "Çünkü çok hızlı karar alıyoruz ve pazarı iyi analiz edebilen bir üst yönetimimiz var. Yani Amerika şu an ilk bacağı, İspanya'da bir yer konuşuluyor, Almanya'da yeni bir yatırım düşünülüyor. Yani her an sürprizlerle bir haber verebiliriz. Üst yönetimimizin konuştuğu yatırım planları şu an mevcut.

Astor olarak dünyanın nereye gittiğinin gayet farkındayız ve bu teknolojik gelişmelere bir nebze destek vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Şu an elektromanyetik ürün üreten firmalar altın çağını yaşıyor diyebiliriz. Çünkü ciddi bir nüfus artışı ve ciddi bir elektrik ihtiyacı var. Biz Astor olarak hem Türkiye'yi temsil ettiğimizi hem de dünya çapında bir firma olduğumuzu göstermek istiyoruz. Yaptığımız işlerle bunları gösterdiğimizi düşünüyoruz. Kaliteli hizmetimizle Türkiye'yi tanıtım faaliyetimiz devam edecek. Dünyada ilk 50'nin içindeyiz ama bu firmalar içinde böyle agresif bir yapılanması olan yok. Bizim avantajımız çok ciddi yatırım kararı alabilmemiz ve bunları hızlı şekilde uygulayabilmemiz. Yani ilerideki 5 sene içinde ilk 10'un, ilk 5'in içine girmemizin önünde hiçbir engel yok."