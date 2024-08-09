ABD'li teknoloji devi, Apple Intelligence'ı ücretli olarak sunabilir
Apple, bu yıl Haziran ayında yapay zeka sistemi Apple Intelligence'ı (AI) duyurdu. Şirketin bu yılın sonlarında bazı cihazlarına AI özellikleri getirmesi bekleniyor. Analistler ise Apple'ın Apple Intelligence'ın gelişmiş özelliklerini kullanmak için bir abonelik talep edebileceğini tahmin ediyor. Buna göre, iPhone üreticisi kullanıcılarından 20 dolara kadar ücret alabilir.
ABD'li teknoloji devi, AI sistemi Apple Intelligence'i bu yılın ilerleyen zamanlarında bazı cihazlarında kullanıma sunmayı planladığını duyurmuştu.
Şirket, haziran ayında AI sistemini duyurduğunda, güçlendirilmiş bir Siri sesli asistanı, e-postaları ve görüntüleri otomatik olarak oluşturma yeteneği gibi özellikler vaat etmişti. Analistler, bu özelliklerin yavaş bir şekilde kullanıma sunulacağını ve Çin ve Avrupa gibi bölgelerin başlangıçta erişim sağlayamayacağını, Apple'ın daha gelişmiş uygulamalar için bir abonelik ücreti talep edebileceğini belirtti.
DİĞER YAPAY ZEKA YARATICILARI DA BENZER FORMÜL İZLİYOR
Analistlere göre, Apple’ın yeni yapay zeka sistemi tamamen ücretsiz olmayabilir. Daha gelişmiş özellikler için kullanıcılardan 10 ila 20 dolar arasında bir ücret talep edebilirler. Bu adım, OpenAI’nin gelişmiş ChatGPT özellikleri için abonelik ücreti talep etmesi ve Microsoft’un AI Copilot aracı için ücret talep etmesi gibi diğer teknoloji firmalarının uygulamalarıyla uyumlu bir hareket olabilir.
Counterpoint Research'ün ortağı Neil Shah, "Yazılım ve hizmetler, şirketin bunu Apple One abonelik modeliyle aktarmasını daha kazançlı hale getiriyor. Firmanın, Apple Intelligence teklifinde daha gelişmiş özellikler için ücret talep etmeyi seçmesi ihtimali göz ardı edilemez" ifadelerini kullandı. Apple One aylık 19,95 dolara mal oluyor ve kullanıcılara Apple Music de dahil olmak üzere çeşitli Apple hizmetlerine erişim sağlıyor. Shah, Apple'ın Apple One'ın bir parçası olarak daha fazla premium yapay zeka özelliği için Apple Intelligence için 10 ila 20 dolar arasında ücret talep edebileceğini ifade etti.
Teknoloji şirketlerinin AI teklifleri için ücret talep etmesi daha önceden de karşımıza çıkmıştı. Örneğin OpenAI, daha gelişmiş ChatGPT özellikleri için bir abonelik ücretine sahip ve Microsoft, AI Copilot aracı için ücret talep etmişti.
Galaxy AI olarak bilinen yapay zeka hizmetlerini halihazırda sunmaya başlayan Samsung, geçen ay yazılımı için çeşitli gelir modelleri düşündüğünü söylemişti. Shah'a göre, Apple için AI, müşteri tabanını daha da kilitleme şansı veriyor çünkü Apple Intelligence bir kullanıcının davranışından ders çıkaracak ve daha kişiselleştirilmiş hale gelecek.