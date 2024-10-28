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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Yapay zeka ile Anıtkabir ziyareti - Teknoloji Haberleri

        Yapay zeka ile Anıtkabir ziyareti

        Cumhuriyet'in 100. yılını yapay zeka teknolojisiyle elde ettiği Atatürk'ün sesinden sözleriyle kutlayan Teknosa, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında da dijital Anıtkabir deneyimini hayata geçirdiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 13:21 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:21
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        Yapay zeka ile Anıtkabir ziyareti
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        Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında başlattığı “İkinci yüzyılda da en büyük armağan: Türkiye Cumhuriyeti” projesini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yapay zeka ile Anıtkabir ziyareti uygulamasını hayata geçirerek genişlettiğini duyurdu.

        25 Ekim itibarıyla Teknosa’nın mobil uygulamasına giren kullanıcılar, bu deneyime özel olarak hazırlanan sayfayı tıklayarak, yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan görsel dünya ile Anıtkabir’i ziyaret edebiliyor. Ziyaretçiler, Atatürk’ün kendi sesinden Cumhuriyet değerlerini vurgulayan sözlerini duyarak, Anıtkabir’de adım adım ilerliyor. Aslanlı Yol’dan başlayan bu deneyimde aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu için verilen Milli Mücadele’nin önemli noktalarından Samsun, Çanakkale, İzmir ve İstanbul gibi şehirlerimize özel içerikler de var.

        ANITKABİR'İN TAMAMI MODELLENDİ

        Anıtkabir’in tamamının modellendiği ve içinde gerçeğe yakın bir ziyaret hissi yaratan uygulama teknolojisi hem Android hem iOs işletim sistemli cihazlarda Teknosa mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla deneyimlenebiliyor. Teknosa, Blindlook ile yaptığı iş birliğiyle 101. yıl için hazırlanan özel deneyimi görme engelli kullanıcılar için de tanımlayıcı etiketler yöntemiyle erişilebilir kılıyor.

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