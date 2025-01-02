Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Yapay zeka hayatımızı mı kolaylaştırıyor yoksa mesleklerimizi elimizden mi alacak?

        Yapay zeka zamanla hangi meslekleri bitirecek?

        Yapay zeka, sahip olduğu özellikler ve becerilerle birçok mesleği etkilemeye başlamıştır. Bu durum, yapay zeka nedeniyle bazı mesleklerin biteceği olasılığını doğurmuştur. Peki, yapay zeka hangi meslekleri bitirecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 13:30 Güncelleme: 02.01.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapay zeka hangi mesleklerin sonunu getirecek?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yapay zeka, 70 yıldan uzun bir geçmişe sahip olmasına karşın son dönemlerde gelişim göstermiş ve popülaritesi artmıştır. Bu teknolojinin sahip olduğu beceriler, potansiyeli ve yapabildikleri ile bazı mesleklerin yerine geçeceği de bir gerçektir. Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceğini söylemek, içinde bulunduğumuz dönemde neredeyse imkansızdır.

        YAPAY ZEKADAN EN FAZLA HANGİ MESLEKLER ETKİLENECEK?

        1. MÜŞTERİ HİZMETLERİ

        Müşteri hizmetleri sektörü, yapay zeka destekli sohbet robotları ve sanal asistanlar sayesinde büyük bir dönüşüm geçiriyor. Bu teknolojiler, müşteri sorularını, rezervasyonlarını ve destek sorunlarını olağanüstü bir verimlilikle ele alabilir, 7/24 hizmet ve anında yanıtlar sağlayabilir. İnsan empatisi ve karmaşık sorun çözme becerileri hala değerli olsa da, birçok temel müşteri hizmetleri rolü risk altındadır. Yapay zeka, yüksek hacimli sorguları yönetebilir, kişiselleştirilmiş yardım sunabilir ve hatta şikayetleri ele alabilir, geleneksel müşteri hizmetleri rollerini yeniden şekillendirebilir ve büyük çağrı merkezi ekiplerine olan ihtiyacı azaltabilir.

        REKLAM

        2. ÜRETİM VE MONTAJ HATLARI İŞLERİ

        Üretim sektöründe, yapay zeka ve robotik, özellikle tekrarlayan fiziksel görevler için vazgeçilmez hale geldi. Yapay zeka ile donatılmış robotlar, ürünleri birleştirme, kaynak yapma ve paketleme gibi görevleri insanlardan daha fazla hassasiyet ve verimlilikle gerçekleştirebilir. Bu sistemler, yorulmadan, mola vermeden çalışabildikleri, maliyetleri azaltıp üretkenliği artırabildikleri yüksek hacimli üretim ortamlarında özellikle faydalıdır. Sonuç olarak, birçok üretim ve montaj hattı işi otomatik sistemlerle değiştiriliyor.

        3. GRAFİK TASARIM

        Grafik tasarım, yapay zeka devrimine karşı bağışık değildir. Yapay zeka araçları artık temel tasarım öğeleri üretebilir ve bir zamanlar insan tasarımcılar gerektiren basit grafik tasarım görevlerini otomatikleştirebilir. Bu araçlar logolar, sosyal medya gönderileri ve hatta web sitesi düzenleri oluşturabilir ve işletmelere hızlı ve uygun maliyetli çözümler sunabilir. Yapay zeka tarafından oluşturulan tasarımlar, insan tasarımcıların yaratıcı yeteneğinden ve benzersizliğinden yoksun olsa da, birçok temel tasarım ihtiyacı için yeterlidir ve giriş seviyesi grafik tasarım işlerini riske atar.

        4. ÇEVİRİ

        Çeviri alanı yapay zekadan önemli ölçüde etkileniyor ve otomatik çeviri hizmetleri giderek daha karmaşık hale geliyor. Yapay zeka destekli çevirmenler birden fazla dili idare edebilir ve gerçek zamanlı çeviri hizmetleri sunabilir, bu da onları insan çevirmenlere göre maliyet açısından etkili bir alternatif haline getirir. Dil ve kültürel bağlamın ayrıntılı bir şekilde anlaşılması hala insan uzmanlığı gerektirse de, doğrudan metin çevirisi içeren giriş seviyesi çeviri işleri otomasyona karşı özellikle savunmasızdır.

        REKLAM

        5. KURUMSAL FOTOĞRAFÇILIK

        Kurumsal fotoğrafçılık, yapay zekanın ilerleme kaydettiği bir diğer alandır. Kurumsal web siteleri veya etkinlikler için basit çekimler yapmak gibi temel fotoğrafçılık görevleri artık üretken yapay zeka ile otomatikleştirilebilir. Bu sistemler, aydınlatmayı, çerçevelemeyi ve hatta düzenlemeyi ayarlayarak minimum insan müdahalesiyle yüksek kaliteli görüntüler üretebilir. Karmaşık ve yaratıcı fotoğrafçılık hala insan yeteneği gerektirse de rutin kurumsal fotoğrafçılık görevleri giderek daha fazla yapay zeka tarafından gerçekleştiriliyor.

        6. TEMEL ANALİTİK ROLLER

        Basit finansal analiz veya rapor oluşturma gibi temel analitik işler de otomasyona doğru ilerliyor. Yapay zeka sistemleri büyük veri kümelerini işleyebilir, eğilimleri belirleyebilir ve insanlardan daha hızlı ve doğru raporlar üretebilir. Bu yetenekler, finansal özetler, piyasa raporları veya performans ölçümleri oluşturma gibi rutin veri analizini içeren görevler için özellikle yararlıdır. Yapay zeka gelişmeye devam ettikçe, daha temel analitik roller otomatikleştirilecek ve talep daha karmaşık ve stratejik analitik görevlere doğru kayacaktır.

        REKLAM

        7. KASİYERLİK

        Perakende kasaları, yapay zekanın önemli ilerlemeler kaydettiği bir diğer alandır. Otomatik kasalar ve self servis kiosklar süpermarketlerde ve perakende mağazalarında giderek daha yaygın hale geliyor ve insan kasiyerlere olan ihtiyacı azaltıyor. Bu sistemler işlemleri bağımsız olarak halledebilir, envanteri yönetebilir ve hatta kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri sunabilir. Otomatik kasaların rahatlığı ve verimliliği, bunların benimsenmesini sağlıyor ve bu da geleneksel kasiyer rollerinde bir düşüşe yol açıyor.

        8. VERİ GİRİŞ VE İDARİ GÖREVLER

        Yapay zekanın hedefindeki ilk iş kategorilerinden biri veri girişi ve idari görevlerdir. Yapay zeka, büyük miktarda veriyi hızlı ve hassas bir şekilde işleme ve düzenlemede mükemmeldir ve bu da veri girişi, belge tarama ve bilgi sıralama etrafında merkezlenen rolleri oldukça savunmasız hale getirir. Bu görevler tekrarlayıcı ve kural tabanlıdır ve otomasyon için ideal adaylardır. Akıllı sistemler, insanlardan daha verimli bir şekilde veri girebilir, düzenleyebilir ve yönetebilir, hataları azaltabilir ve çalışanların daha karmaşık faaliyetlere odaklanmaları için zaman kazandırabilir.

        9. ÖĞRETMENLİK

        Yapay zeka, eğitim alanında önemli değişimlere neden olacaktır. Her ne kadar öğretmenliği tamamen bitirmesi beklenmese de öğretmenlere olan ihtiyacı azaltacaktır. Konu anlatımları, bu anlatımların görsellerle zenginleştirilmesi, öğrenci özelliklerinin değerlendirilerek her öğrenciye özel bireysel öğrenme programlarının hazırlanmasını sağlaması beklenmektedir.

        10. ŞOFÖRLÜK

        Kargo ve nakliye gibi alanlarda kullanılan araçların şoförlerinin yerini alabilir. Birçok araçta bulunan yapay zeka destekli oto pilotlar, her ne kadar şoför kontrolünde kullanılsa da yakın gelecekte şoför kontrolü olmadan da kullanılabilecektir. Böylece şoförlük, büyük oranda ortadan kalkan bir mesleğe dönüşebilir.

        Yapay zeka hakkında ne hissediyoruz?
        Yapay zeka hakkında ne hissediyoruz?
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        Faili meçhul cinayette sır perdesi aralandı!
        Faili meçhul cinayette sır perdesi aralandı!
        DEM heyeti, Bahçeli ile görüşecek
        DEM heyeti, Bahçeli ile görüşecek
        Havada cezalar güncellendi
        Havada cezalar güncellendi
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Cezaevinden çıktı, tetiğe bastı! Kan davası!
        Cezaevinden çıktı, tetiğe bastı! Kan davası!
        Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
        Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
        Sohbet uygulamasına engel geldi!
        Sohbet uygulamasına engel geldi!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        Habertürk Anasayfa