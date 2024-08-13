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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Yapay zeka 10 kat enerji tüketiyor! - Bir yapay zeka işlemi 10 Google aramasına eş değer enerji tüketiyor - Teknoloji Haberleri

        Bir yapay zeka işlemi 10 Google aramasına eş değer enerji tüketiyor

        Son dönemin popüler teknolojik gelişimi enerji tüketimi açısından da dikkatleri üzerine çekiyor. Goldman Sachs raporuna göre, bir ChatGPT sorgulaması bir Google aramasına kıyasla 10 kat daha fazla enerji tüketiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 12:07 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:07
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        Yapay zeka 10 kat enerji tüketiyor!
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        Son yılların en büyük teknolojik gelişimi olarak karşımıza çıkan yapay zeka uygulamalarının enerji tüketimi konusunda standart arama motorlarından 10 kat daha fazla olduğu açıklandı. Bilişim sektöründe veri kullanımı arttıkça enerji tüketimi ve dolayısıyla karbon emisyonu da yükseliyor. Yapay zekanın da bu doğrultuda çok da verimli bir gelişme olmadığı açıklandı.

        Bilişimin karbon ayak izi
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        Çağın en büyük buluşlarından biri olan yapay zeka hemen hemen tüm sektörleri dönüştürmeye devam ederken, yapay zekanın tükettiği büyük miktardaki enerji de tartışılmaya devam ediyor.

        ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs tarafından yayımlanan rapora göre, veri merkezlerinin enerji tüketimi uzun yıllar durağan miktarda devam ederken, üretken yapay zeka araçlarındaki hızlı artışla beraber veri merkezlerinin enerji talebinin 2030 yılına kadar yüzde 160 artması bekleniyor.

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        Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre de yapay zeka uygulamaları ile yapılan sorgulamalar çok fazla enerji tüketiyor. Buna göre, bir ChatGPT sorgulaması 2,9 vatsaat elektrik tüketirken, bir Google araması ise 0,3 vatsaat saat elektrik tüketimine neden oluyor. Bu da yapay zeka sorgularının Google aramalarından yaklaşık 10 kat daha fazla enerji tükettiği anlamına geliyor.

        VERİ MERKEZLERİ TOPLAM ENERJİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 4'ÜNÜ TÜKETECEK

        Goldman Sachs raporuna göre, dünya çapındaki veri merkezleri, şu anda toplam enerjinin yaklaşık yüzde 2'sini tüketiyor ancak bu oranın 2030'a kadar yüzde 3 veya 4'e yükseleceği tahmin ediliyor.

        Son 10 yılda ABD'deki enerji talebinde neredeyse hiç büyüme gerçekleşmezken, 2022 ile 2030 yılları arası baz alındığında, veri merkezleri ve diğer ihtiyaçlarla beraber bu talebin yaklaşın yüzde 2,4 artması bekleniyor.

        Goldman Sachs analistlerine göre, ABD'deki enerji şirketlerinin yalnızca veri merkezlerini desteklemek için bile yeni üretim kapasitelerine yaklaşık 50 milyar dolar yatırım yapması gerekecek. Bu durum Avrupa'da da çok farklı değil. 2023 ile 2033 arasında hem veri merkezlerinin genişlemesi hem de elektriklendirmenin hızlanması nedeniyle Avrupa'nın enerji talebi yüzde 40 ila 50 artacak.

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        Şu anda, dünyadaki veri merkezlerinin yaklaşık yüzde 15'i Avrupa'da bulunuyor. 2030'da, bu veri merkezlerinin güç ihtiyaçlarının Portekiz, Yunanistan ve Hollanda'nın toplam tüketimine eşit olması bekleniyor.

        YAPAY ZEKA İLE GÖRÜNTÜ ÜRETMEK BİR TELEFONU ŞARJ ETMEK KADAR ENERJİ TÜKETİYOR

        Görüntü üreten yapay zekaların tükettiği enerji miktarı da yine tartışmalara sebep oluyor. Son dönemde popüler hale gelen görüntü merkezli yapay zekalar ürettiği her görüntüde önemli oranda enerji tüketiyor.

        Teknoloji sitesi The Verge'de yer alan bilgilere göre de ortalama bir akıllı telefon şarj olmak için 0,012 kilovatsaat enerji tüketiyor.

        Üretken yapay zekayı kullanarak sadece bir adet görüntü elde etmek bir telefonun şarj olması kadar enerji harcıyor.

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