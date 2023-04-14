Yapay zekâ tabanlı yeni projeler

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Dünyanın geleceği için önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen yapay zeka ekonomisi dönemi bankacılık, finans, e-ticaret, kamu, perakende gibi alanlarda faaliyet gösteren şirket ve kurumların ihtiyaçlarını önemli ölçüde şekillendiriyor. Yapılan araştırmalar verinin ve yapay zeka destekli uygulamaların artık iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ve gelecekte de her alanda etkisini ciddi bir oranda artıracağını ortaya koyuyor.

YAPAY ZEKANIN KÜRESEL EKONOMİYE KATKISI 15,7 TRİLYON OLACAK

PwC "Yapay Zeka Çalışması", McKinsey "Yapay zekanın küresel ekonomik etkisinin modellenmesi" gibi araştırmaların sonuçlarına bakıldığında 2030 yılı itibariyle, yapay zekanın küresel ekonomiye katkısının 15,7 trilyon dolar seviyelerine yükselmesi ve 13 trilyon doların üzerinde ekonomik çıktı elde edilmesi bekleniyor. SAS Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Rasim Eğri’ye göre, Türkiye’nin açılan yapay zeka özelindeki bu yeni sayfada söz sahibi olabilmesi ve teknoloji ihracatı yapan bir ülke olarak konumlanabilmesi için; veri ve yapay zeka odaklı çalışmalarda hem özel sektörün hem de kamu kurumlarının teşvik edilmesi, teknoloji kullanımının üretim ve hizmet alanlarında daha fazla yaygınlaşması ve bu alanda görev alacak insan kaynağına yatırım yapılması kritik önem taşıyor.

50 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAMA HEDEFİ

Özel sektör yatırımları dışında Türkiye özelinde atılan stratejik adımların başında bu kapsamda geliştirilen Ulusal Yapay Zeka Stratejisi geliyor. 2025 yılına kadar, yapay zeka alanının GSYH’ye katkısının %5’e yükseltilmesi ve uluslararası yapay zeka endekslerindeki sıralamalarda Türkiye’nin ilk 20 ülke arasında yer alması hedefleniyor. Ayrıca yapay zeka alanında lisansüstü düzeyde mezun sayısının 10.000 kişiye çıkartılarak, 50.000 kişiye istihdam sağlanması ve yapay zeka çözümlerinin ticarileştirilip ekonomiye katkı sağlaması hedefleniyor. Bu doğrultuda, dünyada alanına liderlik eden özel sektör temsilcileri başta olmak üzere teknoloji geliştiren şirketler ve kamunun entegre olup ortak paydada değer oluşturması büyük önem arz ediyor.

"HEDEF TEKNOLOJİ İHRACATINI ARTIRMAK"

SAS Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Rasim Eğri “Türkiye’nin dijital dönüşümünde değer yaratmak hedefiyle veri bilimci ihtiyacının karşılanması noktasında da insan kaynağını geliştirme vizyonumuz doğrultusunda çalışıyoruz. Türkiye’de özellikle son üç sene içerisinde mevcudu iki buçuk katına çıkan uzman kadromuz ve partnerler ekosistemimizce geliştirilen ileri analitik ve yapay zeka projelerimizi Orta Asya Bölgesine ihraç ediyoruz. Bölgeye bakıldığında Türkiye’de geliştirilen ve uygulanan çözümlerin benzerlerini Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkelerde birçok projede güçlü partnerlerimizin desteğiyle sürdürüyoruz. Amacımız Türkiye'yi veri analitiği ve yapay zeka teknolojileri alanlarında pazara öncülük eden konuma getirmek” diyor.

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