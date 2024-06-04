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        Haberler Dünyadan Yapay zekâ güzellik yarışması finalistleri belli oldu: İki Türk aday var - Magazin haberleri

        Yapay zekâ güzellik yarışması finalistleri belli oldu: İki Türk aday var

        Yapay zekâyla üretilmiş kadınlar arasında düzenlenen güzellik yarışması için finalistler belli oldu. 'Yapay Zekâ Güzeli' (Miss AI) ünvanını alan karakterin yaratıcısına para ödülü verilecek. Finalistler arasında iki de Türk aday var

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 10:49 Güncelleme: 04.06.2024 - 11:27
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        • 1

          'Miss Yapay Zekâ' tacını alacak isim belli oluyor. 'Yapay Zekâ Güzeli' (Miss AI) ünvanını almak üzere yarışanlar arasında 10 finalist belli oldu.

          Abonelik tabanlı bir sosyal medya platformu olan Fanvue, yaklaşan Dünya Yapay Zekâ Yaratıcı Ödülleri (WAICA) töreni öncesi adayları açıkladı.

          Dünya çapındaki yapay zekâ içerik oluşturucuları tarafından yapılan 1500 başvuru arasından, insan ve yapay zekâdan oluşan jüri, 20 bin dolarlık büyük ödül için yarışmak üzere 10 sanal güzeli seçti. En güzel yapay zekâ ürününün yaratıcısı, 5 bin dolar nakit ve 15 bin dolarlık ticari ayrıcalıkları ödül olarak alacak.

          Yarışmacılar sanal taç için yarışırken güzellik, teknoloji ve sosyal medya nüfuzuna göre değerlendirildi.

          Jüri heyetinde hem yapay zekâ kişilikleri hem de gerçek kişiler yer alıyor. Yapay zekâ tarafından yaratılan modeller Aitana Lopez ve Emily Pellegrini jürinin dijital grubunu temsil etmek üzere seçildi. Medya kurucusu Andrew Bloch, güzellik yarışması tarihçisi ve yazarı Sally-Ann Fawcett de jürinin gerçek kişileri olacak.

          Finalistler arasında yapay zekâ üreticilerinin iki sanal kraliçe adayı da yer alıyor.

          İşte 'Yapay Zekâ Güzeli' (Miss AI) ünvanını almak üzere yarışan 10 aday...

        • 2

          Seren Ay

          Kızıl saçlı güzel, Türkiye'deki ilk yapay zekâ marka elçisi. Seren Ay'ın yaratıcıları, onun yüzünü erkek egemen iş rollerinde sergileyen farklı fotoğraflara taşıyabilen imajını oluşturmak için üç yapay zekâ programını kullanıyor. 11 bin 300'den fazla Instagram takipçisi olan Seren Ay, dünya çapında maceralara atılmak ve hatta popüler kültürden karakterlerin kostümleriyle zamanda yolculuğa çıkıyor. Seren Ay düzenli olarak Türk tarihini ve milli bayramlarını tanıtıyor.

        • 3

          Asena İlik

          Bir diğer Türk sanal kraliçe adayının amacı, böyle bir modelin cinselliğini satarak değil, hayal gücü, çarpıcı görseller ve eğlence duygusu yardımıyla etkileyici olabileceğini dünyaya göstermek. İlik'in içeriğinde kendine has bir tarzı, favori mekanları, favori arabaları ve özenle oluşturulmuş bir kişiliği var.

        • 4

          Kenza Layli

          190 binden fazla sosyal medya takipçisiyle Kenza Layli, kısa sürede çevrimiçi ortamda öne çıkan bir figür haline geldi. İlgi çekici içerikleri, Fas toplumuyla yakından bağlantılı. Kenza'nın yaratıcıları yapay zekâdan görüntü, video ve ses oluşturmak için karmaşık teknolojilerden yararlanıyor.

        • 5

          Lalina

          İçerik oluşturucu için önemli bir nokta, fotoğrafların yüzde 100'ünün kendisi tarafından oluşturulmuş olması. Fransız aday Lalina'nın nihai hedefi, işbirliğini kolaylaştırmak ve farklı kültürler ile bakış açıları arasındaki anlayışı teşvik etmek.

        • 6

          Aiyana Rainbow

          Romanyalı sanal kraliçe adayı, 3200 Instagram takipçisine sahip. LGBTİ+ topluluğunun sesi olan Rainbow, eşitliği ve anlayışı savunarak kapsayıcılığı temsil ediyor.

        • 7

          Zara Shatavari

          Shatavari, kadınların hormonal dengesizliklerini gidermek için tasarlanan doğal takviye ürününün etkili yüzü olarak hizmet etmek üzere Hindistan'da yaratıldı. Toplumsal refah için teknolojiden yararlanma kararlılığından yola çıkan yaratıcılar, hormonal dengesizliklerin temel nedenlerini anlatan zengin bilgilendirici içerik üretmek için yapay zekâ ve Shatavari'den yararlandı.

        • 8

          Anne Kerdi

          Sanal esmer güzelin öncelikli hedefi Fransa'nın Brittany bölgesini turizm, tarih, kültür, etkinlikler, gastronomi ve daha fazlasıyla tanıtmak. Kerdi, bir okyanus koruma fonu olan Océanopolis eylemlerinin elçisi ve Temmuz 2024'te Brittany bölgesinde sanatçıların yer aldığı bir sergi olan Ar Seiz Avel komitesinde yer alıyor.

        • 9

          Olivia C

          Portekiz merkezli sanal güzellik kraliçesi adayı, yapay zekânın olumlu potansiyelini 10 binden fazla Instagram hayranına sergileyerek teknolojinin insan deneyimini nasıl değiştirebileceğini, nasıl geliştirebileceğini gösteriyor.

        • 10

          Aliya Lou

          Brezilyalı Lou, fotoğraf ve performansa odaklanan Japon-Afro-Brezilyalı bir sanatçı. Başlangıçta, Afrika diasporası anlatısıyla bağlantılı birçok karakteri bünyesinde barındıran bir oyuncu olduğu bir dizi özel film projesinin yapımı için yaratılmıştı. Yaşam tarzı Rio de Janeiro, Bahia ve São Paulo arasındaki Brezilya kültürüne oldukça bağlı, ancak aynı zamanda sık sık Tokyo'ya gidiyor ve Avrupa'daki moda sezonlarını takip ediyor.

        • 11

          Eliza Khan

          Khan, Bangladeş'in ilk yapay zekâ influencer'larından biri. En son Z kuşağı trendlerini ve estetiğini takip eden bir moda tutkunu olan Khan'ın hayali, herkesin değerli hissettiği ve adil davranıldığı bir dünya yaratarak daha kapsayıcı ve uyumlu bir toplum oluşturmak.

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