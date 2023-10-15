Yanlış zamanda yiyormuşuz! Yumurtayı günün bu saatinde yediğinizde tok tutuyor, kilo verdiriyor
Kilo verme yolculuğunuza yeni başlıyorsunuz ve herkes size yumurta yemenin ne kadar önemli olduğunu söylüyor, ancak onları ne zaman yemeniz gerektiği konusunda farklı görüşler duyuyorsunuz. Olması gerektiği kadar basit bir cevap değil. Ne zaman olacağını belirlemeden önce nedenine bakmak çok önemlidir.
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Healthline'a göre yumurta, tabağınıza koyabileceğiniz en sağlıklı yiyeceklerden biridir. Sadece protein açısından zengin değil, aynı zamanda sağlıklı yağlar ve vitaminler içerirler ve kalorileri düşüktür. Kahvaltıda birkaç yumurta sizi saatlerce tok tutabilir ve Nutrition & Metabolism dergisindeki araştırmaya göre bunların metabolizmanızı hızlandırdığı gösterilmiştir. Faydaları göz önüne alındığında, birçok kişi kilo kaybı için bunları yemenin en iyi zamanının sabah olduğunu düşünmektedir. Ancak antrenmandan sonra ve yatmadan hemen önce gelirler.
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Sabah, antrenman sonrası ve yatmadan önce yumurta yemenin tartıyı düşürmede nasıl faydalı olabileceğinin arkasındaki bilime bakın. Diyetinize daha fazla yumurta eklemenin zamanı gelmiş olabilir.
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DAHA UZUN SÜRE TOK HİSSETMEK İÇİN SABAHLARI YUMURTA YİYİN
Kahvaltı vücudunuzu beslemek ve metabolizmanızı hızlandırmak için ilk fırsatınızdır. Yani bu, özellikle birkaç kilo vermek için diyetinize yumurta eklemek için en iyi zamanı ararken, kaçırmak isteyeceğiniz bir öğün değil.
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Journal of the American College of Nutrition'da 2005 yılında yapılan bir araştırma, sabahları yumurta bazlı bir kahvaltı yemenin, simit bazlı bir kahvaltıya kıyasla tokluğu artırdığını ve kısa süreli gıda alımını azalttığını gösterdi. Her kahvaltının kalori miktarının aynı olduğu göz önüne alındığında çalışma, sabahları yumurtanın kilo verme hedeflerine ulaşmada yararlı bir strateji olabileceği sonucuna vardı.
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Beslenme Araştırması tarafından 2010 yılında yumurtalar üzerinde yapılan bir kahvaltı araştırması, kahvaltıda yumurtaların, plazma glikozunu ve açlık hormonu olan grelin'i 24 saatlik bir süre boyunca olumlu yönde etkilediğini ortaya çıkardı. Katılımcıların plazma glikozunda daha az değişiklik görüldü, bu da şeker seviyelerinde daha az artış anlamına geliyordu. Ayrıca kahvaltıda yumurta tüketmek açlığınızı bastırır, böylece daha uzun süre tok kalırsınız.
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2013 yılında Avrupa Beslenme Dergisi'nde yapılan araştırma, sağlıklı erkeklerde yumurta ile tahılları karşılaştırırken aynı sonuçları gösterdi. Yumurta yiyen grup, tahıl grubuna göre daha uzun süre tok ve tok kaldı. Sabahları yumurta eklemek, daha az kalori tüketmenize ve daha uzun süre aç hissetmenize yardımcı olabilir; bu da her güne mükemmel bir başlangıçtır.
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ANTRENMAN SONRASI ATIŞTIRMALIK OLARAK BÜTÜN YUMURTALARI EKLEMEYİ DENEYİN
Kilo verme hedefleriniz için etkili bir diyet değişikliği yapmak istediğinizde, sabahları bir veya iki yumurta eklemek size önemli bir destek sağlayacaktır. Ancak yumurtalar, doyurucu bir kahvaltıyla bitmeyen çok yönlü bir besindir.
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Araştırmalar, egzersiz sonrası rutininize yumurta eklemenin kas büyümesine de fayda sağlayabileceğini gösteriyor.
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2017 American Journal of Clinical Nutrition araştırması, bir direnç egzersizinden sonra bütün yumurta yemenin, tek başına yumurta beyazına göre daha anlamlı kas büyümesi gösterdiğini gösterdi. Bu araştırma, beslenme ve proteinin birlikte sadece proteinden daha büyük bir kas uyarıcısı olduğunu öne sürüyor. Ne kadar hızlı kas geliştirirseniz, o kadar hızlı yağ yakabilirsiniz.
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Healthline ayrıca diyet ve egzersizi birleştirmenin başarılı kilo kaybının anahtarı olduğuna dikkat çekti. Kas, yağdan daha fazla kalori yakar; bu nedenle daha fazla kas sahibi olmak genel kilo verme hedeflerinize fayda sağlar.
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Ek olarak, Uluslararası Obezite Dergisi'ndeki araştırma, diyet ve egzersizin başlangıçta en anlamlı kilo kaybını sağladığını gösterdi. Antrenman sonrası atıştırmalıklarınıza haşlanmış yumurta eklemenin zamanı gelmiş gibi görünüyor.
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GECELERİ YUMURTA DA İYİ BİR ŞEY OLABİLİR
Kilo kaybı, ağzınıza koyduğunuzdan daha fazlasıdır. İyi ya da kötü bir gece uykusu almak motivasyonunuzu, karar vermenizi ve sonuçta kilo verme hedeflerinizi etkileyebilir. WebMD'ye göre, yeterince uyuyamayan insanlar, kilo vermek için yumurta pişirmek yerine çörek kapmak veya en sevdiğiniz şekerli latte'ye biraz fazla güvenmek gibi kolayca kötü kararlar verebilirler. Ayrıca uykulu bir beynin ödül sisteminin tam alarmda olduğunu, dolayısıyla öğleden sonra çikolatasını almamanın daha zor olacağını da belirtiyorlar.
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Geceleri yumurta yemek, daha iyi uyumanıza ve dürtü kontrolünüzü kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir.
Cell dergisinde yayınlanan araştırma, gözlerini kapatmadan önce protein alımının farelerin daha iyi uyumasına yardımcı olduğunu gösterdi. Bunun arkasındaki hipotez, proteinin uyarılmayı önlediğidir.
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Stanford Üniversitesi profesörü Rafael Pelayo'nun New Scientist'e söylediği gibi, "Daha kaliteli yiyecekleriniz varsa, bu anlamda protein açısından zengin bir beslenme düzeniniz varsa, o zaman bu daha derin uyumanızı sağlar."
Uyumanıza yardımcı olan hormon olan melatonin, hindide uykunuzu getiren amino asit olan triptofanla birlikte doğal olarak yumurta sarısında da bulunur. Ancak sindirim sorunu yaşayanlar yumurta sarısını atlamak isteyebilir.