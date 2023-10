Yanlış zamanda yiyormuşuz! Yumurtayı günün bu saatinde yediğinizde tok tutuyor, kilo verdiriyor

Journal of the American College of Nutrition'da 2005 yılında yapılan bir araştırma, sabahları yumurta bazlı bir kahvaltı yemenin, simit bazlı bir kahvaltıya kıyasla tokluğu artırdığını ve kısa süreli gıda alımını azalttığını gösterdi. Her kahvaltının kalori miktarının aynı olduğu göz önüne alındığında çalışma, sabahları yumurtanın kilo verme hedeflerine ulaşmada yararlı bir strateji olabileceği sonucuna vardı.