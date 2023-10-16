Her gün bir muz yerseniz başınıza gelenlere inanamayacaksınız!
Hepimizin duyduğu gibi, günde bir elma doktoru uzak tutar, ancak doktor ziyaretlerini uzak tutabilecek tek yiyecek bu değildir. Muz çok yönlü bir meyveden çok daha fazlasıdır; süper besin temel vitaminler, besinler, lif ve doğal şekerlerle doludur. Günlük beslenmenize yalnızca bir muz ekleyerek vücudunuzun genel sağlığını ve refahını destekleyebilirsiniz. Bu, muzlu ekmeği veya muzlu ekmeği atlamanız gerekmediği anlamına gelir.
- 1
Elbette, tatlıların tatlılığı muhtemelen meyvenin sağlıklı yönlerini dengeleyecektir, ancak yine de size daha fazla güç diyoruz! İster sade, ister kurutulmuş, cips şeklinde veya bir smoothie kasesinin üzerine dilimlenmiş olarak tüketin, diyetinize muz ekleyerek vücudunuza çok iyi geleceksiniz.
- 2
Aslında söylemeye çalıştığımız tek şey, bu basit atıştırmalığın gücünü hafife almayın. Bir beslenme merkezi olarak muz, kalp sağlığınıza, beyin fonksiyonlarınıza ve sindirim sisteminize yardımcı olabilir ve bu sadece başlangıcıdır. Burada, muzun vücudunuza günlük olarak yardımcı olabileceği çeşitli yolları bir araya getirdik. İşte her gün muz yemeyin vücudunuza olan etkileri…
- 3
Antioksidan takviyesi alacaksınız
Taze ve gerçek meyve arasında muz, antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Onları süper yiyecek olarak sınıflandıran şey öncelikle budur; antioksidan özelliklere sahip vitaminler ve besinler vücudunuza çeşitli şekillerde yardımcı olur. Food Science & Nutrition'da yayınlanan bir araştırma, muz etinin antioksidan özelliklerini ve kanser önleyici potansiyelini araştırdı ve muz kabuğunun bazı ana bileşenlerinin meyveye üstel antioksidan nitelikler kazandırdığını gösterdi.
-
- 4
Antioksidanlar gerçekten şaşırtıcıdır çünkü hücrelerin dejeneratif hastalıklara karşı korunmasına yardımcı olabilirler, böylece hücre hasarı ve kanser gibi hastalık riskini azaltırlar. Muzdaki bu doğal antioksidanlar, meyvede bulunan fenolik bileşikler, vitaminler ve karotenoidlerde bulunur. Örneğin C vitamini, hücrelerinizin serbest radikallerin etkilerinden korunmasına yardımcı olabilecek bilinen bir antioksidandır.
- 5
Esasen serbest radikaller vücudunuzdaki diğer önemli moleküllere zarar verebilecek kararsız moleküllerdir. Kısacası antioksidanlar bu serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı olabilir. USDA'ya göre bir muzda yaklaşık 11 miligram C vitamini bulunur ve bu da günlük önerilen alımın yaklaşık yüzde 12'sini oluşturur.
- 6
Kalbiniz hastalıklardan korunabilir
Muzların potasyumla dolu olduğu oldukça iyi biliniyor, ancak bu yüksek potasyum seviyelerinin kalbinize potansiyel olarak yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? Çok fazla potasyumun olumsuz etkileri olabilirken, diyetinizde dengeli bir miktar faydalı olabilir. Birmingham'daki Alabama Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışmada, farelerde aort sertliğindeki azalmanın potasyum açısından zengin bir diyetle örtüştüğü bulundu. Aort sertliği ve diğer damar sorunları olası kalp hastalığının göstergesi olabileceğinden, bu bulgular potasyumun kalp fonksiyonu üzerindeki olumlu etkilerinin doğrulanmasına yardımcı oldu.
-
- 7
Fareler ve insanlar kesinlikle aynı olmasa da, kalp açısından sağlıklı bir beslenmenin (sağlıklı miktarda potasyum eklemeyi de içerebilen) uzun vadede kalbinizi koruyabileceğini söylemek güvenlidir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre günümüzde çoğu insanın diyetinde daha fazla tuz var ve yeterli miktarda potasyum bulunmuyor. Potasyum alımınızı özellikle potasyum açısından zengin gıdalar gibi kolay yollarla artırarak kalp hastalığı, felç ve daha fazla riskinizi azaltabilirsiniz.
- 8
Ruh halinizi yükseltmeye yardımcı olabilirsiniz
Muzun sayısız faydası olduğunu söylediğimizi hatırlıyor musunuz? Ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olmaları da bir istisna değildir. Birincisi, vücudun serotonin ve dopamin üretimi, nasıl hissettiğinizi etkileyen ana faktördür. Bu nörotransmitterlerin düşük seviyeleri anksiyete, depresyon ve ruh hali değişimlerine neden olabilir. Muzların oldukça havalı bir şekilde yardıma gelebileceği yer burasıdır.
- 9
Muz, serotoninin sentetik bir formu olan triptofan açısından doğal olarak zengindir. Psikiyatri Hemşireliği Arşivi'nde yayınlanan bir araştırma makalesinde, vücudumuz triptofan üretemese de onu tanıyabildiği ve bunun serotonin üretim oranının artmasına yardımcı olacağı açıklandı. Bu, muz yemenin vücudun daha fazla serotonin üretmesini teşvik edebileceği ve böylece ruh halinizi iyileştirebileceği anlamına gelir. Muz ayrıca Healthline'ın triptofanın serotonine dönüşümüne yardımcı olduğunu belirttiği B6 vitamini açısından da zengindir.
-
- 10
Dahası, bir muz yaklaşık 3,5 gram lif içerir ve şeker miktarı bunun üç katından fazladır, ancak ikisi eşleştirildiğinde lif kanınıza giden şeker miktarını yavaşlatır ve bu da kan şekeri seviyelerinin eşit tutulmasına yardımcı olabilir. Bu, zihinsel sağlığınıza yardımcı olabilir çünkü düşük kan şekeri ruh halinde değişikliklere ve sinirliliğe neden olabilir. Bu yeterince etkileyici değilse, muz aynı zamanda sindirim sağlığını destekleyen prebiyotikler de içerir. Bağırsak sağlığınız ve ruh haliniz nasıl bağlantılı? Frontiers in Genetics'deki çalışmalar bağırsak mikrobiyotasının beynin gelişimini ve işlevini düzenlediğini ve ruh hallerini etkileyebileceğini göstermiştir.
- 11
Bağışıklık sisteminizi destekleyeceksiniz
Muzda yaygın olan bazı vitaminler de bağışıklık sisteminiz için mükemmeldir. Besinler bölümünde açıklandığı gibi, C vitamini oksidatif stresi önler ve solunum yolu enfeksiyonlarını tedavi ettiği bilinmektedir. C vitamininin hasta olduğunuzda kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olmasının yanı sıra hastalanmanızı da engellediğini öğrenmek çok da şaşırtıcı olmayabilir. Sonuçta, kendimizi çok iyi hissetmediğimizde sıklıkla portakal suyu içmemiz söylenir. Muz, en fazla C vitamini içeren meyve olmasa da, oldukça fazla C vitamini içerir ve kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir.
- 12
Aynı şekilde meyve, bağışıklık sisteminize de yardımcı olan B6 vitamini açısından da zengindir. Journal of Immunology Research'e göre B6 eksikliği bağışıklık sistemine zarar verebilir. Vücudunuza kısa süreli vitamin takviyesi yaparak vücudunuzun hastalıklara karşı bağışıklığını artırmaya yardımcı olabilirsiniz.
-
- 13
Bağırsak sağlığınız iyileşebilir
Muzun yapabileceği birçok şey arasında bağırsak sağlığınıza yardımcı olmak da bunlardan biridir. Genel olarak muz mideyi oldukça yorar ve çok az insan onları sindirmekte sorun yaşar. Ayrıca muzun sindirimi teşvik eden iki bileşen olan su ve lifle dolu olmasına da yardımcı olur. USDA'ya göre ortalama büyüklükteki bir muzda yaklaşık 94 gram su ve 3 gram diyet lifi bulunur. Muz da BRAT diyetinin bir parçasıdır ve eğer sindiriminiz düzenli değilse yardımcı olabilir. Eğer duymadıysanız, BRAT muz, pirinç, elma püresi ve tost anlamına gelir.
- 14
Cleveland Health ile yapılan bir röportajda Elyse Homan, olgunlaşmamış muzlarda sindirilemeyen dirençli nişastanın daha yüksek olduğunu belirtti. "Bunun yerine, kolonunuzdaki iyi bakterilerin büyümesini destekleyen bir prebiyotik." dedi. Homan, dirençli nişastaya sahip olgunlaşmamış muzları yavaş yavaş tüketmenizi öneriyor çünkü vücudunuz onu yemeye alışkın değilse, başlangıçta şişkinlik yaşayabilirsiniz.
- 15
Kan şekerinizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olacaksınız
Günde bir muz yemek, kalbinizi hastalıklardan korumanın yanı sıra yüksek kan şekerinizi düzenlemenize de yardımcı olabilir. Meyve biraz çelişkili görünebilir; sonuçta muz, karbonhidrat ve şeker açısından zengindir ve her ikisi de kan şekerinin aniden yükselmesine neden olabilir. Ancak aynı zamanda karbonhidratlar ve şekerlerle mücadele edebilen ve şekerin emilimini yavaşlatarak yüksek kan şekerini önleyebilen bol miktarda diyet lifi de içerirler.
-
- 16
Muz ayrıca, özellikle şeker hastalarında kan şekerinin yönetilmesine yardımcı olabilecek iyi miktarda magnezyum (yaklaşık 34 miligram) içerir. Daha sonra olgunlaşmamış muzlarda bulunan dirençli nişastaya geri dönüyoruz. Dirençli nişasta sindirilemese de bir nevi lif gibi davranabilir ve bağırsaklarınızda yaşayan sağlıklı, iyi bakterilerin beslenmesine yardımcı olabilir.
- 17
Temel olarak bu, muzun olgunluğuna bağlı olarak meyvenin kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olabileceği anlamına gelir. Çok olgunsa daha fazla şekeri olur ama yine de bol miktarda lifi olur. Yeşilse kan şekeriniz muhtemelen düşük kalacaktır. Healthline'a göre muz, diyabetik diyetler için birinci sınıf bir seçimdir; yalnızca meyveyi dengeli bir beslenmenin parçası olarak dahil etmenin faydalı olduğunu unutmayın.
- 18
Vücudunuzun sağlıklı bir kiloyu korumasına yardımcı olacaksınız
Sağlıklı bir kiloyu ve diyeti korumaya çalışırken temel kural, dengeli miktarda meyve, sebze ve diğer günlük temel maddeleri dahil etmektir. Bu nedenle günlük beslenmenize bir muz eklemenin yardımcı olabileceğini söylemek yanlış olmaz.
-
- 19
Birincisi, muzların besin değeri oldukça yüksektir, bu da çok fazla farklı yiyecek yemenize gerek kalmadan önerilen miktarın çoğunu alabileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca bir muzun çoğu karbonhidrat olmak üzere yaklaşık 105 kalorisi vardır. Ancak daha az miktarda yağ ve protein içerirler. Yüksek lif ve düşük kalori kombinasyonuyla muz, sizi doyuracak ve gerekli besinleri ve vitaminleri sağlayacak yiyeceklerin tam karşılığıdır.
- 20
Egzersiz sonrası vücudunuzu gençleştirebilirsiniz
Muhtemelen krampınız olduğunda veya egzersiziniz bittiğinde muz yemeniz yönündeki standart tavsiyeyi almışsınızdır. Belki bunun temel olarak muzdaki potasyumdan kaynaklandığını biliyordunuz, ancak bunun bunun ötesine nasıl geçtiğini açıklamak için buradayız. Muz, yüksek potasyumun yanı sıra magnezyum ve kalsiyum da içerir ve WebMD'ye göre bunların üçü de elektrolittir. Egzersiz yaptığınızda elektrolit kaybedersiniz, ancak vücudunuza magnezyum ve potasyum koyarak bunları geri kazanabilirsiniz, bu da aslında ağrıyı önlemeye yardımcı olabilir. Magnezyum kaslarınızın gevşemesine yardımcı olabileceğinden muz da adet kramplarıyla uğraşırken tüketebileceğiniz iyi bir besindir.
- 21
Muzların sunduğu elektrolitlerin yanı sıra, makul miktarda karbonhidrat da var. Çoğu sporcunun size söyleyeceği gibi, karbonhidratlar antrenman sonrası faydalıdır. Egzersiz sırasında vücudunuzdaki glikojen depoları yakıt olarak çalışır ve karbonhidrat almak vücudunuzun yenilenmesine ve bir sonraki antrenmanınıza hazırlanmanıza yardımcı olabilir.
-
- 22
Kan basıncınız iyileşebilir
Muzların kalp açısından sağlıklı olmasının birçok yolu arasında, kan basıncınızı nasıl dengeleyebilecekleri önemli bir konudur. Yüksek tansiyon (hipertansiyon olarak da bilinir) kalp krizi, felç ve diğer ciddi komplikasyonlara yol açabileceğinden, bunu kontrol altında tutmak önemlidir. CDC'ye göre Amerikalıların hemen hemen yarısında hipertansiyon var ve yalnızca dörtte birinin yüksek tansiyonu kontrol altında.
- 23
Muzdaki en büyük kahramanlardan biri olan potasyum, sodyumu dengeleyerek kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Magnezyumun ayrıca kan basıncını düşürmede de etkisi vardır. The Journal of Clinical Hypertension'da 2011 yılında yapılan bir araştırma, magnezyum ve potasyumu birleştirmenin ve sodyum alımını azaltırken alımınızı artırmanın kan basıncını düşürmede tek bir mineral almaktan daha iyi sonuç verdiğini gösterdi. Aynı çalışma, magnezyum tüketiminin felç, koroner kalp hastalığı ve kalp aritmileri gibi çeşitli kardiyovasküler hastalıkları ve komplikasyonları önleyebileceğini gösterdi. Muz hem magnezyum hem de potasyum içerdiğinden kalp-sağlıklı beslenmenize dahil edebileceğiniz mükemmel bir besindir.
- 24
Beyninizin performansını güçlendirebilirsiniz
Muz bir süper besin olduğundan, meyvenin beyin fonksiyonlarını desteklemesi mantıklıdır. Aslında B6 vitamini içerdikleri için yemeniz gereken birçok sağlıklı beyin gıdasından sadece bir tanesidir. Ayrıca ruh halinizi iyileştirebilir, anemiyi önleyebilir ve tedavi edebilir, PMS semptomlarını hafifletebilir, mide bulantısını azaltabilir ve potansiyel olarak Alzheimer hastalığına yardımcı olabilir.
-
- 25
Muzda bulunan kalsiyum da beyin performansında rol oynayabilir. Araştırmalar kalsiyumun hafıza fonksiyonu gibi uzun vadeli süreçlere yardımcı olduğunu gösteriyor.
Moleküler Nörodejenerasyon dergisindeki bir incelemede "kalsiyumun sinaptik aktivitenin ve hafıza oluşumunun kontrolünde temel olduğu" belirtiliyor. Bir muzdaki 0,55 miligram B6 ve 6 miligram kalsiyum ile muzun beyin sağlığınız için ne kadar inanılmaz olabileceğini görmek kolaydır.