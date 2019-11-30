HABERTURK.COM

ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan 62 yaşındaki Wanda Dench, Amerika kıtasında hasat sonu elde edilen nimetlere şükretmek için kutlanan Şükran Günü'nde ailesini yemeğe davet etmek istedi.

Dench, Şükran Günü yemeği daveti için torununa da mesaj atmak istedi ancak yanlış atılan mesaj bir dizi olayı beraberinde getirdi.

2016 YILINDA BİR MESAJLA BAŞLADI

Her şey 2016 yılında Jamal Hinton’un, Wanda Dench’ten yanlışlıkla mesaj almasıyla başladı. Şükran Günü yemeği için davet alan Jamal, mesajı 'kimsiniz' sorusuyla yanıtladı. Büyükanne ise mesajı 'büyükannen' şeklinde cevapladı.

Büyükannesinin mesaj atamadığını, hatta cep telefonu dahi olmadığını bilen Jamal, karşısındaki kişiden fotoğraf istedi. Dench bu isteği de kabul etti ve Hinton’a o anda çektiği bir selfie’yi yolladı. Ardından Jamal da fotoğrafını yollayınca yanlış anlaşılma gün yüzüne çıktı.

BÜYÜKANNELER BUNU YAPAR...

Hinton davetin kendisine yollanmadığını bilse de şakayla karışık "Yine de masada benim için de bir tabak olacak mı?" diye sordu. Dench, "Elbette olacak, büyükanneler bunu yapar, herkesi doyurur" dedi. Arizona’nın Phoenix ve Mesa bölgelerinde yaşayan ikili bir araya gelmekte zorlanmadı.

Bu sıcak diyalogdan sonra Wanda ile Jamal, Şükran Günü yemeğinde buluştu. Yanlış atılan bir mesajla aile dostu olan ikili şimdilerde iki ayda bir görüşmeye ve her Şükran Günü yemeğinde bir araya gelmeye başladılar.

Jamal, Wanda ile girdiği bu diyalogu dört yıl sonra Twitter'da paylaşmayı da ihmal etmedi. İkilinin yaşadıkları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Aile, bu yıl Şükran Günü yemeği için, Jamal'ın sevgilisi Mikaela'nın teyzesinin evinde buluşmak için sözleştiler ve bu yemeği 2020 yılında da devam ettirmeyi planlıyorlar...