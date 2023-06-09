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`Yanlış koordinatları´ takip eden sürücü, 181 kg esrarla yakalandı

Amerikalı bir sürücü, `yanlış girilen´ GPS koordinatlarını takip ederek hatalı dönüş yapması sonucu aracında 181 kilogram esrar ve 600 binden fazla dolar ile Kanada Niagara Şelaleri´ndeki Rainbow Bridge sınır kapısında ülkeye girmeye çalışırken gözaltına alındı.

Giriş: 09.06.2023 - 12:49 | Güncelleme: ABONE OL
`Yanlış koordinatları´ takip eden sürücü, 181 kg esrarla yakalandı
DHA

Kanada Kraliyet Atlı Polisi´nden (RCMP) yapılan yazılı açıklamaya göre, California´nın Tustin şehrinden 60 yaşındaki Andrew Lee Toppenberg, 2 Mayıs´ta `yanlış girilen´ GPS koordinatlarını takip ederek hatalı dönüş yapması sonucu Niagara Şelaleleri'ndeki Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) Rainbow Bridge giriş kapısı sınır hattına geldi.

Amerikalı sürücü Toppenberg´in, pasaportu olmaması nedeniyle sınırda kendisi için ikinci bir denetim talep edildi.

Denetim sırasında sınır görevlileri, araçta değeri 360 bin ila 725 bin Kanada doları arasında olan 181 kilogram esrar ve 600 binden fazla ABD doları buldu. Bunun üzerine görevliler sürücüyü gözaltına alarak nakit para ve esrara da el koydu.

Daha sonra olay, Lake Federal Polislik Sınır Bütünlüğü Ekibindeki (RCMP BI) RCMP Niagara'ya devredildi. RCMP BI ekibi parayı ve esrarı inceledi. Vakumlanarak paketlenen esrarın çok sayıda kutuya ayrılmış olduğu ve nakit paranın da demetler halinde ayrılarak, bavul ve sert kaplamalı kilitlenebilir olan pelikan kasaya gizlenmiş olduğu tespit edildi.

KEFALET DURUŞMASINI BEKLİYOR

Bu tarz paketlemenin uyuşturucu satıcıları veya kara para aklayıcılar tarafından yaygın olarak kullanılan paketleme tarzıyla tutarlılık göstermekte olduğu belirtilen açıklamada, bulunan bu "son derece şüpheli" delinin bir sonucu olarak sürücünün gözaltına alındığı ve kefalet duruşmasını beklediği ifade edildi.

Açıklamada, "Toppenberg, 5 Mayıs 2023'te Ontario, St. Catharines'deki Robert S.K Welch Mahkemesinde bir yargıç huzuruna çıkarıldı ve gözaltına alındı. Bir sonraki mahkeme tarihi henüz belirlenmedi" denildi.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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