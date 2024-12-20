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        Haberler Sağlık Yanlış buz uygulaması genci az kalsın parmağından edecekti - Haberler | Sağlık Haberleri

        Yanlış buz uygulaması genci az kalsın parmağından edecekti

        Bayburt'ta incittiği yüzük parmağına yanlış buz uygulaması sonucu elinde 2. derece yanık oluşan Ömer Faruk Bayram, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 10:18 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:18
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        Yanlış buz uygulaması parmağından edecekti
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        Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Bayram, 13 Aralık'ta spor salonunda basketbol oynarken sol yüzük parmağını incitmesinin ardından dışarıda bulduğu buzu parmağının üzerine koydu.

        Parmağındaki buzla eve gidip bir süre bekledikten sonra, parmağı iyice ağrıyan Bayram, Bayburt Devlet Hastanesi Acil Servise, oradan da ortopedi polikliniğine başvurdu.

        Parmağında kan dolaşımı zayıflayan ve 2. derece yanık oluşan Bayram, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

        Burada tedaviye alınan Bayram'ın parmağı erken müdahale ve tedaviler sonucu kesilmekten kurtarıldı.

        "BUZU DİREKT CİLDE TEMAS ETTİRDİM"

        Bayram, spor salonunda basketbol oynarken incittiği parmağına tedavi için buz koyduğunu söyledi.

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        Dışarıda bulduğu buzla eve gittiğini anlatan Bayram, "Buzu direkt cilde temas ettirdim, yanlış uygulama yaptım. Buzu uzun süre beklettiğim için parmağımı yaktı. Daha sonra acile gittiğimde parmağım iyice şişmiş ve su toplamıştı" dedi.

        Bayram, daha sonra ortopedi kliniğine başvurduğunu, doktorların muayenesi sonucu parmağında kan dolaşımının zayıfladığını ve Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk ettiğini ifade etti.

        Merkezde tedavisinin güzel geçtiğini, başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğünü aktaran Bayram, şöyle devam etti: "Basketbol topuyla darbe almam sonucu parmağım bayağı acımıştı, buzu da yanlış uygulayınca böyle oldu. Soğuk yanık ağrısı çok kötü, bu kadar acı çekeceğimi bilmiyordum. Bilmeyen insanlar cilde direkt buz uygulamasın. Dalgınlığıma geldi, buzu uzun süre parmağımda tutunca parmağım soğuktan yandı."

        UZUVDA UZUN SÜRE BEKLETİLEN BUZ TANIK SEBEBİ

        Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Ayetullah Temiz de sol parmağında incinme sonucu yaralanan hastanın parmağına yanlış buz uygulaması yaptığını belirtti.

        Bu tür durumlarda buz uygulamasının tedavinin bir aşaması olduğunu dile getiren Temiz, "Hastamızda olduğu gibi direkt çıplak ve zaman aralığı olmadan buz uygulaması yanlıştır. Buzu kesinlikle incinmiş alana çıplak bırakmamak, bir bez ya da havluya sarıp öyle uygulamak ve aralıklı koymak lazım. Uzun süre buzu koymak soğuk yanıklarına sebep olur." diye konuştu.

        Doç. Dr. Temiz, parmağında 2. derece yanıklar oluşan hastanın tedavisinin sürdüğünü, 2 gün sonra hastayı taburcu etmeyi planladıklarını söyledi.

        "KAN DOLAŞIMI BOZULMASI SONUCU UZUV KAYIPLARI OLABİLİR"

        İncinmiş bölgeye konulan buzun ödemi çözdüğünü ancak buz uygulamasını dikkatli ve doğru şekilde yapmak gerektiğini vurgulayan Temiz, "Hastanın parmağında kan dolaşımı bozulmuştu ona yönelik pansuman ve tedavi uyguladık. Kan dolaşımı bozulması sonucu uzuv kayıpları olabilir, erken müdahale edildiği için hastamızda böyle bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

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