Sarı kantaron yağı sadece yaraları iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda cilt yaşlanmasını geciktiriyor, saç dökülmesini önlüyor ve ruh halini dengelemeye yardımcı oluyor. İşte bu şifalı yağın etkileyici yönleri…

SARI KANTARON NEDİR?

Sarı kantaron, bilimsel adıyla Hypericum perforatum, sarı çiçekleriyle tanınan ve geleneksel tıpta yüzyıllardır kullanılan şifalı bir bitkidir. Anavatanı Avrupa, Asya ve Afrika olan bu bitki, günümüzde dünyanın pek çok yerinde doğal ya da kültür bitkisi olarak yetiştirilmektedir.

Sarı kantaronun çiçek kısmında yer alan hiperisin, hiperforin ve flavonoidler, bitkiye güçlü şifalı özellikler kazandırır. Bu aktif bileşenler sayesinde sarı kantaron; antioksidan, antidepresan ve antiseptik etkiler gösterir.

UYARI: Gerek topikal gerekse dahili kullanımlarda, özellikle kronik rahatsızlığı olan bireylerin bir uzmana danışması önerilir.

SARI KANTARON NASIL KULLANILIR?

Sarı kantaron bitkisi genellikle çay veya yağ formunda tüketilir. Özellikle çiçeklenme döneminde (Mayıs-Eylül ayları arasında), bitki toprak hizasından yaklaşık 5 cm yukarıdan kesilerek toplanır. Avrupa Farmakopesi’nde "Hyperici herba" olarak geçen bitki, zeytinyağında maserasyon yöntemiyle bekletilerek yağa dönüştürülür. Bu işlem için sızma zeytinyağı tercih edilmelidir.

SARI KANTARON YAĞININ FAYDALARI İLTİHAPLARI AZALTIR Sarı kantaron yağı, içerdiği antioksidanlar ve interlökinler sayesinde iltihaplanmayı azaltır. Bu özelliğiyle, ağrıya sebep olan cilt problemleri ve romatizmal rahatsızlıklarda destekleyici olarak kullanılabilir. REKLAM YARA VE YANIKLARI İYİLEŞTİRİR Düzenli kullanımda hücre yenileyici etkisi sayesinde, yara, yanık ve akne izlerinin görünümünü azaltabilir. Ayrıca, diyabetik ayak yaraları gibi cilt lezyonlarının iyileşmesini hızlandırır. CİLT SORUNLARINA İYİ GELİR Cilt üzerine uygulandığında kan dolaşımını artırır. Yanıklar, kesikler, hassasiyet ve sıyrıklar üzerinde onarıcı etkisi vardır. Aynı zamanda krem formülasyonlarında kullanılarak açık yaraların mikrop kapmasını önler. BAKTERİ VE MANTARA KARŞI KORUMA SAĞLAR Güçlü bir antibakteriyel ve antiviral etkiye sahip olan kantaron yağı, ayak mantarı, uçuk ve cilt enfeksiyonlarına karşı koruyucu ve iyileştirici olarak kullanılabilir. SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLER Ağız yoluyla, doktor önerisiyle alındığında mide ülseri, gastrit, hazımsızlık ve kabızlık gibi sindirim problemlerine iyi gelebilir. REKLAM YAŞLANMA KARŞITI ETKİLER GÖSTERİR Cilt elastikiyetini artırır, nem dengesini korur ve düzenli kullanımda ince çizgileri azaltarak yaşlanma belirtilerini geciktirir. Cilt tonunu eşitler ve daha sağlıklı bir görünüm kazandırır.

SAÇ SAĞLIĞINI DESTEKLER Saç köklerini besleyerek dökülmeyi azaltır, saçları güçlendirir. Kepek, egzama ve saç derisinde görülen pullanma gibi sorunlara karşı kullanılabilir. SARI KANTARON YAĞI NASIL KULLANILIR? Yara ve yanıklar: Temiz cilde ince bir tabaka halinde sürülür. Sivilce ve lekeler: Pamuk yardımıyla sorunlu bölgeye uygulanır. Masaj yağı olarak: Kas ağrılarını hafifletmek için cilde masaj yapılarak uygulanır. Saç bakımında: Saç derisine sürülüp 1-2 saat bekletildikten sonra yıkanır. Ağız yoluyla tüketim: Doktor onayıyla günde 1 çay kaşığı alınabilir. Hemoroid tedavisi: Pamuk üzerine damlatılarak ilgili bölgeye sürülür. Bebek pişiği: Az miktarda uygulanarak tahrişi önlemeye yardımcı olur. REKLAM Not: Sarı kantaron yağı doğrudan güneşe çıkmadan önce cilde uygulanmamalıdır. Işığa duyarlılık (fotosensitivite) riski nedeniyle ciltte lekelenmelere neden olabilir. #resim#1298380# EVDE SARI KANTARON YAĞI NASIL YAPILIR? Evde doğal kantaron yağı yapmak oldukça pratiktir. İşte adım adım tarifi: - Taze sarı kantaron çiçeklerini toplayın ve iyice temizleyin. - Temiz bir cam kavanoza çiçekleri doldurun. - Üzerini tamamen kaplayacak şekilde sızma zeytinyağı ekleyin.

- Kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve 4-6 hafta boyunca güneş gören bir yerde bekletin. - Süre sonunda yağı süzerek koyu renkli bir cam şişeye aktarın. Serin ve karanlık bir yerde muhafaza edin. Bu şekilde hazırlanan kantaron yağı, uzun süre bozulmadan saklanabilir ve gerektiğinde doğal bir tedavi ürünü olarak kullanılabilir. Görsel Kaynak: shutterstock