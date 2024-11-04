Bademin Bilinmeyen Faydaları - Çiğ Bademin Cilde, Saça ve Bebeklere Faydaları ile Zararları Neler?
Sağlıklı ve besleyici yiyecekler arasında olan çiğ badem, vazgeçilmez kuru yemişler arasında dikkat çeker. Badem ağacında yetiştirilen bu yemiş, sağladığı faydalarla birçok kişinin favorisidir. Bilimsel çalışmalarda adı çoğunlukla "Prunus Dulcis" olarak geçen badem, dünyanın birçok noktasında yoğun şekilde üretilir. Peki bademin faydaları neler, zararları var mı, hamilelikte yararlı mı? Detayların tümünü yazının devamında bulabilirsiniz…
Badem ağacından elde edilen bir tohum türü olan bu yemiş, zengin lif oranı ve vitamin- mineralleriyle göze çarpar. Sağlıklı beslenme listelerinde kendisine mutlaka rastlanan çiğ badem, aynı zamanda kozmetik ürünlerde de sıklıkla kullanılır. Özellikle bademin saç ve cilt sağlığına olan katkısı dikkat çekicidir. İşte çiğ bademin faydaları…
BADEMİN FAYDALARI
Çiğ bademin faydaları aşağıda sıralanmıştır;
● Dönemsel şekilde gelişen zihinsel yorgunluğa çok iyi gelir.
● Badem tüketimiyle, sinirlerin güçlendirilmesine katkı sağlanabilir.
● Göğüs hastalıklarından yakınanlar için iyi olabilir.
● Böbreklere faydalı bir yemiştir.
● Yüksek enerji verme özelliği, kişilerin stresini ve yorgunluğunu azaltmaya katkı sağlar.
● Cinsel organlarda ve idrar yollarında oluşan iltihap ve enfeksiyonlara karşı tedavi destekleyici niteliği vardır.
● Kolesterole iyi gelmesiyle bilinir.
● Badem yağı, kabızlığı giderme ve müsil etkisi sağlama gibi özelliklere sahiptir.
● Kan şekerinin dengelemesine destekçidir.
● Kalp hastalıklarına karşı koruyucu özelliktedir.
BADEMİN ZARARLARI
Aşırı badem tüketiminde insan sağlığı üzerinde negatif etkilere rastlanabilir. Fazla tüketim ile gelişen bademin zararları aşağıda verilmiştir;
● E vitamini oranı oldukça yüksek olduğundan tüketimine dikkat edilmelidir.
● Gün içinde 70 gramdan fazla tüketildiğinde E vitamini içeren diğer besinlerin de aşırı derecede alınmadığından emin olunmalıdır.
● Fazla tüketimde alerji meydana gelebilir.
● 70 gramın üzerinde tüketilen badem; bulanık görme, mide bulantısı ve baş dönmesi gibi potansiyel semptomlar ortaya çıkarabilir.
ÇİĞ BADEMİN CİLDE FAYDALARI
Çiğ bademin cilde faydaları oldukça dikkat çekicidir. E vitamini bakımından son derece zengin olan çiğ badem, cilt hücrelerinin yenilenmesi noktasında bir hayli destekleyicidir. Yeterli miktarda, düzenli şekilde alınan çiğ badem, ilerleyen dönemlerde cilt kusurlarının iyi hâle gelmesini sağlar. İdeal kullanımda cilt dikkat çekici ve parlak bir görünüme kavuşabilir.
ÇİĞ BADEMİN SAÇA FAYDALARI
Çiğ bademin saça faydaları da en az cilt kadar öne çıkar. Omega- 3 ve E vitamini bakımından zengin olan çiğ badem, saçların zaman içinde kaybettiği nemin geri dönmesine destek olur. Aynı zamanda çiğ bademin saç köklerini besleme özelliği de vardır. Saçların parlak görünüme kavuşmasını sağlayan çiğ badem, aynı zamanda kepek önleyici özelliğe de sahiptir. Düzenli kullanımda saç rengini koruma özelliği de vardır.
HAMİLELİKTE BADEM YARARLI MI?
Peki hamilelikte badem yararlı mı? Gebelik sürecinde bademin düzenli şekilde tüketilmesiyle birçok fayda elde edilebilir. Hamilelik döneminde düzenli çiğ badem tüketildiğinde şunlar elde edilebilir;
● Zengin besin içeriği ve yüksek sayıdaki E vitamini değeriyle potasyum, protein, kalsiyum ve sağlıklı yağlar içerir. Böylece anne adayının ve bebeğin karşılıklı olarak sağlıklı bir süreç geçirmesini destekler.
● Hamilelik döneminde annenin enerji ihtiyacı çok artar. Badem, bu noktada yüksek kalori içeriğiyle ve sunduğu zengin besin içeriğiyle anne adaylarının yardımcısı olur.
● Sindirim sağlığı için de faydalı olan badem, lif bakımından bir hayli zengindir. Düzenli tüketiminde kabızlık sorunu yaşayanların yardımcısı olur.
● Kan şekerini düzenleme etkisiyle dikkat çekicidir. Düşük glisemik indeksiyle hamilelik sürecinde potansiyel riski olan diyabet riskini önler.
● Stres azaltıcı etkisiyle öne çıkar. İçeriğindeki magnezyum, genel ruh hâlini iyileştirirken annenin kafasının rahat olmasına yardımcı olur.
ÇİĞ BADEM CİNSELLİĞE İYİ GELİR Mİ?
Söz konusu yemiş hakkında en sık sorulan sorulardan bir diğeri de “Çiğ badem cinselliğe iyi gelir mi?” şeklindedir. Çiğ bademin afrodizyak özelliği olduğu bilinenler arasındadır. Bu nedenle bu soruya “Evet” olarak yanıt verilebilir. Kadın ve erkeklerde düzenli olarak tüketildiğinde cinsel fonksiyonları iyileştirildiği düşünülür. Aynı zamanda çiğ bademdeki enerji verici etki de göze çarpar. Cinsel yaşamı olumlu yönde etkileyen çiğ badem, her ne kadar bu özelliğiyle dikkat çekse de aşırı tüketiminden kaçınılması tavsiye edilir.