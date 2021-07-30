Ekiplere su taşırken can verdi! Paylaşımı yürek dağladı

İHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ekiplere su taşırken can veren 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in son paylaşımı duygulandırdı

Marmaris’te öğlen saatlerinde çıkan ve bir anda büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevlere müdahale eden ekiplere yardımcı olmaya çalışan Şahin Akdemir'in dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Akdemir'in cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aslen Köyceğizli olan ve uzun yıllardır Ortaca ilçesinde yaşayan Şahin Akdemir'in, Marmaris'te turizm sektöründe çalıştığı öğrenildi. 25 aşındaki Akdemir'in, meydana gelen yangına yardım etmek için dün motosikleti ile bölgeye gittiği ve yangın söndürme çalışmasında gönüllü olarak ekiplere destek verdiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in bir ay önce çıkan yangında da gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.

SON ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜSÜNÜ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞ

Şahin Akdemir'in sosyal medya hesabından dün yangında paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Yangına motosikleti ile gidişini yayınlayan Şahin Akdemir, "Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin" dediği duyuluyor. Bir diğer görüntüde ise yüzündeki duman lekeleri dikkat çeken Şahin Akdemir, "Yangın hala devam ediyor biz su taşıyoruz hala" konuşmaları görülüyor.