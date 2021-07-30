Türkiye yanıyor! Yangınlarda son durum

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal medya hesabından yaptığı tablolu paylaşımda; Adana, Antalya, Muğla, Mersin ve Osmaniye başta olmak üzere, 21 ilde çıkan 63 yangının 42'sinin kontrol altına alındığı ve 21 yangının devam ettiği yer aldı.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından ülke genelinde 28-29 Temmuz'da çıkan yangınlara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz."

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Adana, Antalya, Muğla, Mersin ve Osmaniye başta olmak üzere, 21 ilde çıkan 63 yangının 42'sinin kontrol altına alındığı ve 21 yangının ise devam ettiği yer aldı.

MANAVGAT'TA 34 MAHALLE ZARAR GÖRDÜ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat'taki orman yangınlarına 213 araç ve 481 personelle destek verdiklerini, şu ana kadar 34 mahallenin zarar gördüğünü söyledi.

Böcek, yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınması için tüm ekiplerin seferber edildiğini ifade etti.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un düzenlediği değerlendirme toplantısına katıldığını ifade eden Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğünün mahallelere su verme çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

ASAT'ın 14 kepçe, ekskavatör, 13 arazöz ve 194 personelle sahada çalıştığını vurgulayan Böcek, "10 jeneratör ile mahallelere su verme çalışmaları sürüyor. Manavgat'ın 106 mahallesinden 37'sine şu ana kadar su verildi. 69 mahalleye de su verme çalışmaları sürüyor. Elektrik olmadığı için su vermekte zorlanıyoruz. Arazöz ve jeneratör takviyelerimiz devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Birçok ilden de Manavgat yangınını söndürme çalışmalarına destek olmak için personel ve araç takviyesi geldiğini vurgulayan Böcek, şöyle devam etti:

"İstanbul'dan 10 araç 100 personel, Konya'dan 11 araç, Burdur'dan 8 araç, İzmir, Ankara, Mersin ve Isparta'dan 6'şar araç, Eskişehir ve Muğla'dan üçer araç çalışmalara destek veriyor. Bölgede su en önemli ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Çevre Sağlığı Daire Başkanlığımız su taşımak için 17 adet 400 litrelik vekto hizmeti aracı, 24 adet 100 litrelik su ve personel taşıma aracı, 2 paletli iş makinesi, makina taşıma tırı, 3 arazöz ve 66 personel ile takviye yapıyor. 18 mahalle boşaltıldı. Şu ana kadar 34 mahallemiz zarar gördü. 213 araç ve 481 personel ile yangın söndürme çalışmalarına destek veriyoruz."

Böcek, bölgede çalışan personele su, ayran, mobil aşevinden yemek dağıtımının sürdüğünü, sokak hayvanları, sahipli hayvanlar, büyükbaş, küçükbaş ve yaban hayvanları için de bölgede çalışma başlattıklarını aktardı.

AKUT MANAVGAT'TA

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Genel Başkanı Recep Şalcı, tüm yardım kuruluşlarının imkanlarını seferber ederek, Manavgat'a destek olduğunu bildirdi.

Şalcı, yaptığı açıklamada, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada başlayan, rüzgarın da etkisiyle şiddetini artırarak devam eden yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Recep Şalcı, yangının söndürülmesi için AFAD, UMKE, İnsani Yardım Vakfı (İHH), Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE), Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT), Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) ve çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra, AKUT'un da aktif görev aldığını vurguladı.

28 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Çalışmalara devam edildiğini aktaran Şalcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AKUT Alanya, Antalya, Kaş, Kalkan ekiplerinin 14 gönüllü ve 4 araçla katıldığı çalışmalarda, şimdiye kadar yangın felaketinden etkilenen 24 yetişkin, 4 çocuk ve 6 hayvan, AKUT ekipleri tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi. Çalışmalara katılmak üzere AKUT Ankara, Niğde ve Fethiye ekipleri hazır beklerken, AKUT İstanbul ekibi de bölgeye lojistik destek sağlıyor. AKUT Marmaris, Mersin ve Bodrum ekipleri de bölgelerinde çıkan yangınları söndürme çalışmalarına destek olmak üzere operasyonlara dahil oldular. AFAD, UMKE, İHH, TTAKE, SKUT, TRAC, itfaiye ekipleri ve AKUT olmak üzere tüm yardım kuruluşları imkanlarını seferber ederek Manavgat'a koştular."

Şalcı, başta Antalya ve Manavgatlılar olmak üzere tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, yangının daha büyük noktalara ulaşmaması için çalıştıklarını kaydetti.

GAZİPAŞA'DA DA YANGIN ÇIKTI

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın meydana geldi.

Küçüklü ve İnceiz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan müdahale ediyor.

MARMARİS'TE SON DURUM

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün saat 13.05’de Armutalan Üntaş Sitesinin üst bölümünde başlayan orman yangını yüzlerce hektar alanda etkili oluyor.

27 Haziran’da Marmaris’te çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Armutalan’dan İçmeler Mahallesine sıçrayan yangın Asparan mevkiine sıçradı.

Yangın, karadan ve havadan yapılan tüm müdahalelere rağmen, Osmaniye, Bayır, Turgut, Çiftlik ve Turunç mahallelerinde etkisini sürdürdü. Havanın kararmasından sonra helikopterler devre dışı kalırken, arazöz ve itfaiye araçları gece boyunca yangına müdahale etti.

Gece saatlerinde Armutalan Mahallesi ve İçmeler mahallesinin üst bölümlerinde sık sık yeniden patlayan alevleri söndürme çalışmalarına vatandaşlar da eşlik etti. Yangın gece boyunca Turunç Mahallesi ve Asparan mevkiinde ilerleyişini sürdürdü.

Marmaris’teki orman yangınına bir uçak, 6 helikopter havadan müdahale ederken, karadan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü dışında çevre illerden de takviye ekipler geldi. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi arazözlerinin tamamı yangın bölgesine sevk edilirken, Deniz Kuvvetlerine ait İHA, Tanker, Arazöz ve Keşif Aracı ile personel desteği sağlandı. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlar da söndürme çalışmalarına denizden destek verdi.

MERSİN'DE 5 MAHALLEDE EVLER BOŞALTILDI

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını, poyrazın da etkisiyle gece saatlerinde de devam ediyor. Yangının poyraz nedeniyle hızla yayılması nedeniyle Yeşilovacık, Akdere, Işıklı, Bağalanı ve İmamuşağı mahallelerinde evlerin tahliye edildiği öğrenildi.

Gece olması nedeniyle söndürme çalışmalarına karadan devam edilirken, poyrazın da çalışmaları zorlaştırdığı belirtildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarınca (TOMA) sürdürülüyor.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, AA muhabirine, alevlerin, birçok noktada etkisini sürdürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Gece saatlerinde rüzgarın artmasıyla yangınlar kontrolden çıktı. Mahallelerimizi boşalttık, boşaltmaya da devam ediyoruz. Otellerimizi de tahliye ettik. İnsanlarımızın can güvenliğini emniyete alıyoruz. Silifke'deki tesislerimizi hazırladık. Vatandaşları misafir olarak buralara yönlendiriyoruz. Rüzgarın durmasıyla biraz daha normale döneriz diye bekliyoruz ama gerçekten çok kötü bir durum."

BODRUM VE MİLAS'TA 80 HEKTAR YANDI, KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçeleri arasındaki Pina Yarımadası’nda çıkan orman yangını, saatler sonra kontrol altına alınırken, yangında 80 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Saat 15.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda başlayan yangın hızla büyüdü. Alevler, bölgedeki otellere yaklaşınca otellerdeki müşteri ve personellerden oluşan bin 500 kişi, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın koordinesinde Sahil Güvenlik botları ve Güvercinlik koyundaki sivil teknelerle hızlı şekilde tahliye edildi.

"HAVADAN, KARADAN, DENİZDEN MÜDAHALE"

Otellerin müşterilerinin bir kısmı güvenli alanlarda bekletildi, bir kısmı da başka otellere yerleştirildi. Yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan, 3 helikopterle havadan ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botlarıyla denizden müdahale edildi. Yangında dumandan etkilenenlere 112 Acil Sağlık ve özel sağlık kuruluşlarının ekipleri müdahale etti. Milas - Bodrum Karayolu ve ara yollarda polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Yangın bölgesindeki çalışmalara AFAD, UMKE, Kızılay, Muğla 911 ve AKUT görevlileri de destek verdi. Akşamüstü saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, akşam saatlerinde yeniden büyüdü.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Biz zaten Marmaris yangınından sonra kaymakamımızla birlikte teyakkuza geçmiştik. Tabi bu haberi almak istemezdik ama burada çıkan yangın hepimizi harekete geçirdi. Bütün kamu kurum ve kuruluşları büyük mücadele içinde burada çalışıyoruz. Otellerdeki misafirleri balıkçı teknelerinin de yardımıyla otellerden tahliye ettik. Güvercinlik meydanında topladık ve diğer güvenli otellere kendi araçlarımız ve TÜRSAB’ın araçlarıyla taşıdık. Aynı zamanda burada meydanda otellerine geri dönmeyi bekleyen misafirler var. Yangın esnasında otellerinden tahliye edilen personel de yavaş yavaş otellerine dönüp misafirlerin konaklayacağı duruma getiriyorlar.”

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da yangına ekiplerin yoğun şekilde müdahale ettiğini belirterek, “Daha önce Marmaris ilçemizde yangın başlamıştı. İlçemizde de Güvercinlik bölgesinde, mülki sınır olarak da Milas sınırları içerisinde kalan bölgede, Meşelik tarafında bir yangın başladı. Otellerimizin lojmanlarının bulunduğu yerde başladığını öğrendik. Ekiplerimiz havadan ve karadan müdahale etti. Hemen hemen kontrol altına aldık gibi, şu an için tehlikeli bir durum yok. Şimdi misafirlerimiz otellerine geri dönebiliyor. Tabi söndürme faaliyetleri, soğutma faaliyetleri devam edecek. İnşallah bu yanan yerleri de en kısa zamanda eski haline getirmek için hep birlikte uğraşacağız" dedi.

Yangın tehlikesinin oteller bölgesinden uzaklaşmasının ardından daha önce tahliye edilen müşterilerin yeniden otellere döndü. Yangında otellerin herhangi bir zarar görmediği öğrenildi.

Bölgedeki bir otelin genel müdürü Mert Aygün, yangının otellerine çok yaklaştığını ifade ederek, “Yangın sınırlarımıza doğu baya yaklaştı. Ondan sonra rüzgar yönünü çevirdi. Ondan dolayı bizim otelimize sıçramadı. Otelimizde Allahımıza bin şükür hiçbir hasar yok. Ama ormanlarımız yandı, üzücü olan bu. Otelimizin yangınlara karşı altyapımız çok iyi olduğu için, herhangi bir sıçrama olmasın diye ekibimizdeki herkesi oraya yönlendirdik. Misafirlerimizi de sağlıkları için her ihtimale karşı Güvercinlik’e götürdük, teknelerle birlikte. Bunu da çok kısa bir sürede yaptık. Sonra da misafirlerimizi geri getirdik. Tatillerine devam edebiliyorlar. Otelimizi de dört dörtlük bir şekilde hazırladık. Eksiksiz bir şekilde misafirlerimize aynı hizmete devam ediyoruz. Hepimize gelmiş geçmiş olsun diyelim. Allahımıza bin şükür yaralı falan da yok.” diye açıklamada bulundu.

Ekiplerin gece karanlığında karadan müdahalesiyle yangın söndürülerek soğutma çalışması başlatıldı. Yangında 80 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma ise devam ediyor.

KOZAN'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 gün önce çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda 2 gün önce çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, alevlere karadan müdahaleye devam ediyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

Kozan'da iki gün önce orman yangını çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bazı mahalleler tedbir amaçlı boşaltılmış, bazı evler de alevlerden etkilenmişti.

Öte yandan, Salmanlı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde mahsur kalan anne ile kızını bölgede bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtarmıştı. Anne ve kızına bölgedeki sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılmıştı.

SOMA YANGINI KONTROL ALTINDA

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonrası kontrol altına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı tarihi Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 14 arazöz ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye araçları ve ekipleri müdahale etti. Kısa süre içerisinde alevlerin etrafını çeviren ekipler yangını yaklaşık 3 saat içerisinde kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

KUŞADASI'NDA ORMANLARA GİRİŞ YASAK

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Kaymakamlık tarafından alınan karar ile tüm ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Son günlerde ormanlık alanlarda çıkan yangınların artması üzerine İlçe Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu bugün Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel başkanlığında acil olarak toplandı. Hükümet Konağında düzenlenen toplantıya Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Karagöz, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Cihan Seymen ve Kuşadası Orman İşletme Şefi Mustafa Kurşunluoğlu katıldı. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda ilçede Orman yangınlarının önlenmesi için bir dizi önlem alındı.

Konuyla ilgili Kuşadası Kaymakamlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu olağanüstü toplanarak, mevcut tedbir ve uygulamaları gözden geçirdi. Bu doğrultuda ilçemizdeki ormanlık alanlara girişler ile ilçe sınırlarındaki tüm ormanlık alanlara 1 kilometre mesafede özel mülkiyet ve kamu araziler de dahil mangal, semaver ve ateş yakılması, düğün, nişan gibi organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu benzeri yanıcı maddelerin kullanılması 2'inci bir karara kadar yasaklanmıştır" denildi.