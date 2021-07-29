Manavgat ilçesinde hem yerleşim yerlerinde hem de ormanda 2 gündür devam eden yangın nedeniyle bölgede çok sayıda bina ve araç zarar görürken, binlerce hayvan da öldü. Bölgede evleri ve arazileri bulunan vatandaşlar ise Hocalar Mahallesi girişinde ormanı yaktığını düşündükleri 2 kişinin araçlarının yolunu kesti. Bir anda sayıları artan öfkeli grup, şüphelendikleri 2 kişiye saldırmaya başladı. Durumun haber verilmesi üzerine jandarma ekipleri hızla bölgeye hareket etti.
ÖFKELİ KALABALIK OTOMOBİLİ DEVİRİP, ATEŞE VERDİ
Kimliği belirsiz 2 kişiyi, öfkeli kalabalığın elinden güçlükle alan jandarma ekipleri, ekip aracına bindirip bölgeden uzaklaştırmak istedi. Bu sırada kalabalıktan bazıları jandarma aracına bindirildikleri sırada bu kişilere saldırmaya çalıştı. Bazıları ellerine geçirdikleri taşları atmaya kalkıştı. Daha sonra bu 2 kişi jandarma tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Öfkeli kalabalık, şüphelendikleri 2 kişinin otomobiline zarar verdikten sonra devirip yaktı. Daha sonra itfaiye müdahale ederek, yanan aracı söndürdü.
ÇEVİK KUVVET VE KOMANDOLAR TAKVİYE GELDİ
Kalabalık grup 2 kişinin bindirildiği jandarma araçlarının bölgeden çıkmasına izin vermedi. Sayıları hızla artan ve yaklaşık 3 bin kişiye ulaşan grup, jandarma araçlarının önünü kesip, içindeki 2 kişiyi indirmeye çalıştı. Öfkeli kalabalık zaman zaman tekbir de getirirken, jandarma grubu uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf etti. Bölgeye çevik kuvvet polisleri, komando timleri de takviye olarak yönlendirildi. Jandarma ve çevik kuvvet ekipleri, jandarma aracının etrafını çevirerek, kalabalığın içinden geçmeye çalıştı ancak güçlükle ilerleyebildi. Jandarma ekipleri halen bölgeden 2 kişiyi uzaklaştırmaya çalışıyor.
İNCELEME SÜRÜYOR
Yetkililer ise 'ormanı yaktığı' iddia edilen 2 kişinin orman yangınlarıyla ilgileri olup olmadığının henüz belli olmadığını, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini belirtti.
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