4 bakandan ortak açıklama

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ortak açıklama yaparak, yangınlar hakkında bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Aktif olan tüm yangınlarda gelişmeler var. Sabah itibariyle birkaçını kontrol altına almak istiyorduk. Adana, Osmaniye, Manavgat, Gündoğdu'da devam eden yangın var. Mersin'de Aydıncık'ta iyiye gidiş var, Kayseri ve Muğla'da iyiye gidişler var" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, "Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımız için yarından itibaren ödemeleri yapacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımız 8,5 milyon lira, Aile Bakanlığımız 5 milyon, AFAD 5 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 5 milyon toplam 23,5 milyon lira aktarıldı" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum da, "Toplamda 2 bin 300 yapının etkilendiğini düşünüyoruz. Şu ana kadar 252 bina incelendi. Acilen yıkılacak Toplam 126 bağımsız bölüm tespit ettik. Konutlarımızın inşasını 1 ay içinde başlatıp, 1 yıl içinde teslim edeceğiz. Çalışmaları yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN PAKDEMİRLİ SON DURUMU AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'yi saran yangınlar hakkında açıklamalarda bulundu. Pakdemirli şunları söyledi:

"Büyük yangınların aynı ana rastlamasından dolayı çalışmalarımız uzuyor. Aktif olan tüm yangınlarda gelişmeler var. Sabah itibariyle birkaçını kontrol altına almak istiyorduk. Adana, Osmaniye, Manavgat, Gündoğdu'da devam eden yangın var. Mersin'de Aydıncık'ta iyiye gidiş var, Kayseri ve Muğla'da iyiye gidişler var. Marmaris'te ufak hasarlar var. Ekiplerimiz kontrol altına almaya çalışıyor. 2 uçak, 3 İHA, 1 insansız helikopter, 38 helikopter, 55 iş makinesi, 680 arazöz, 4 binin üzerinde personelle mücadelemize devam ediyoruz. Antalya'da 3, Muğla'da 1 kaybımız var.

Diğer ülkelerde neler oluyor, Kanada'da temmuzda 1 milyon 250 bin hektar yandı. Geçen yıl Türkiye'de toplam 20 bin hektar yandı. Rusya'da temmuz ayında 1 milyon hektarın üzerinde alan yandı. ABD'de California'da devam eden yangınlar var. Avustralya'da 6 ay boyunca yangınlarda vurulmak durumunda kalan hayvanları hatırlıyoruz. Bu işin gelişmişlikle, batı medeniyeti olmasıyla alakası yok. Organizasyonla alakası var. Orman teşkilatımıza teşekkür ediyorum.

Sadece ağaçları değil, yaban hayatı da kaybediyoruz. 22 sera, 15 sebze serası, 15 bin dekar ağaçlık alan, 360 kovan kaybımız var. 15 TIR yem dağıtılacak. 50 teknik personelle hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor.

Yangınların sebebiyle ilgili, başından beri söylediklerimi tekrar edeceğim. Adli ve kolluk kolları incelemelerini sürdürüyor. Bu konuyla ilgili gerekli açıklamalar yapılır.

Yanan bölgeler ilk yağmurla ağaçlandırılacak. Geleceğe Nefes Kampanyamızın kapsamında orman teşkilatımıza ağaç ve fidan bağışları geliyor. Bu talepleri oralarda karşılayabiliriz."

ÇAVUŞOĞLU: 23,5 MİLYON LİRA AKTARILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, "Tüm bakanlıklarımızla birlikte yangın söndürme çalışması, yardım çalışmasını yürütüyoruz. Koordinasyon toplantıları gerçekleştirdik. Bakanlıklarımız, valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, büyükşehir belediye başkanımız, iletişim başkanlarımız katıldı. Biz burada etkilenen vatandaşlar için neler yapabilirizi değerlendirdik. 42 mahalle etkilendi, 27 mahalle tahliye edildi. Tüm bu mahallerimizdeki vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını oluşturmak için koordinasyon merkezi oluşturduk. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımız için yarından itibaren ödemeleri yapacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımız 8,5 milyon lira, Aile Bakanlığımız 5 milyon, AFAD 5 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 5 milyon toplam 23,5 milyon lira aktarıldı. Antalya Valiliğimiz bir hesap açacak, yardım etmek isteyen vatandaşlarımız yardımlarını yapabilecek. TOBB Başkanımız 5 milyon lira yatıracağını açıkladı. Şu anda iaşe ve ayni olarak yardıma ihtiyaç kalmadı. Nakdi yardım yapmak isteyenler valiliğimiz ile temasa geçebilirler" ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM: 2 BİN 300 YAPI ETKİLENDİ, 126 BİNA YIKILACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, "Çok büyük bir travma var. Tüm kurumlarımız bir seferberlik ruhuyla mahalle mahalle yangın alanlarını geziyoruz. Vatandaşlarımızın hasar tespitlerini yapıyoruz. Yangın söndürme işleminin bitmesiyle alanlara gireceğiz ve hasar tespit çalışmalarını yürüteceğiz. Manavgat'ın batı ve doğusunda hasar oluştu. Doğu kısmında hasar gören 300 yapı tespit ettik. Batısında ise 2 bin yapı var. Toplamda 2 bin 300 yapının etkilendiğini düşünüyoruz. Şu ana kadar 252 bina incelendi. Acilen yıkılacak Toplam 126 bağımsız bölüm tespit ettik. Konutlarımızın inşasını 1 ay içinde başlatıp, 1 yıl içinde teslim edeceğiz. Çalışmaları yürütüyoruz. Yangında 2 kamu binamız etkilendi. Biri camimiz az hasarlı, bir okulumuz ağır hasarlı olarak tespit edildi. Orman müdürlüğümüzün bir binası hasarlı. Marmaris'te kısmen bir otelimizin peyzajında etkilenme var. Osmaniye'de de 4 köyümü boşalttık. Merkezde 30 yapı hasarlı. Aydın'da 6 köyde bin 605 hanemizi boşalttık" diye konuştu.

THK UÇAKLARININ DURUMU

Bakan Pakdemirli, gazetecilerin THK uçaklarının kullanılmaması yönündeki soruya, "Bu uçaklar, THK ile problemimiz yok olmaz da. Bizim uçakla problemimiz var. Uçacak durumda değil, uçsa bile verim verebilecek durumda değil. Hala antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalan uçakları kullanalım deniliyor. 2 senedir son teknoloji, çok daha verimli uçakları kullandık. Bir insan şunu demeli, 27 helikopteriniz vardı, 39 helikopteriniz var. Önemli olan neyi uçurduğumuz değil, yere ne kadar su attığımız önemli. Şu anda kullandığımız Rus uçakları ve helikopterlerin ötesinde başka bir şey yok. Envantere uçak alımıyla ilgili çalışmalara başladık" diye yanıt verdi.