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        Yandex, Türkiye'ye 400 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor

        Yandex, bilgi teknolojisi ürünlerini yerelleştirmek ve Türkiye'deki erişimini genişletmek için 400 milyon dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 17:18 Güncelleme: 18.10.2024 - 17:18
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        Türkiye'ye 400 milyon dolar yatırım
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        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rusya merkezli çok uluslu teknoloji markası Yandex, Türkiye dijital pazarındaki konumunu güçlendirmeyi, yerel pazara uygun ürün ve hizmetleri sürekli geliştirerek uzun vadeli, güvenilir bir paydaş olduğunu kanıtlamayı amaçlıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Search Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Popovskiy, Türkiye'nin dijital potansiyeline çok inandıklarını belirterek, "Önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye'de bilgi teknolojisi ürünleri geliştirmek için 400 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı ve yüzlerce kişiye istihdam sağlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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        TÜRKİYE'YLE KALICI İLİŞKİLER

        Popovskiy, Yandex'in Türkiye'de kalıcı iş ilişkileri kurmaya kararlı olduğunu ve Türkiye için özel olarak tasarlanmış bir dizi ürünün yakında piyasaya sürüleceğini belirtti.

        Popovskiy, "Amacımız Türkiye'ye bir bütün olarak değer katmak ve önceki yıllarda yerel pazarda elde ettiğimiz başarıların üzerine yenilerini eklemek. Bu yaklaşımla, Türkiye'deki kullanıcıların özel ihtiyaçlarını karşılayan hiper yerelleştirilmiş ürünler geliştirmeye odaklandık. Kısa bir süre içinde Türkiye için özel olarak tasarlanmış yapay zeka destekli arama ürünümüzü ve tamamen yerelleştirilen diğer hizmetlerimizin de tanıtımını yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Yandex'in küresel oyuncularla rekabet yaklaşımının yerel dil, kültür ve yerel kullanıcıların ihtiyaçlarına güçlü bir vurgu içerdiğini kaydeden Popovskiy, birçok küresel şirketin "herkese uyan tek beden" yaklaşımına bağlı kaldığını, kendilerinin ise "yerel ol" anlayışını benimsediğini aktardı.

        "TÜRKİYE EKONOMİSİ GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR"

        Türkiye'nin teknoloji sektöründe daha fazla rekabeti teşvik etme yönünde kaydettiği ilerlemeden heyecan duyduğunun altını çizen Popovskiy, "Türkiye ekonomisi zorluklara rağmen büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Dünyanın en iyi 10 internet kullanım oranından birine sahip Türkiye, inovasyon için verimli bir zemin sunuyor ve biz de Türkiye'nin dijital ortamına katkıda bulunmak hedefindeyiz" şeklinde görüş belirtti.

        Alexander Popovskiy, teknoloji pazarı ve dijital ekonomi, işletmeler, daha iyi ve yenilikçi ürünler elde eden son kullanıcılar için faydalı "sağlıklı rekabeti" teşvik etme konusunda Türk hükümetinin gösterdiği kararlılıktan memnuniyet duyduklarını bildirdi.

        Popovskiy, navigasyon hizmetlerine, yerel şehirlere özgü bilgiler dahil olmak üzere yeni özellikler ekleyerek Türkiye'deki kullanıcı deneyimini daha çok geliştirmeyi planladıklarını kaydetti.

        Popovskiy, Yandex'in Türk işletmelerini desteklemede rollerine ilişkin "B2B çözümlerimizin yerel işletmelerin büyümesine yardımcı olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. Buna, halihazırda iyi bilinen dijital reklamcılık ürünlerimizin yanı sıra kısa süre önce tanıtımı yapılan Yandex Haritalar API dahil bütün bu servisler, 300'den fazla Türk şirketine hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

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