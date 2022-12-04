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Endonezya'da Semeru Yanardağı lav püskürttü, bölge halkı tahliye edildi

Endonezya'nın Doğu Java eyaletindeki Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti, bölgedeki yüzlerce kişi geçici sığınaklara yerleştirildi.

Giriş: 04.12.2022 - 12:12 | Güncelleme: ABONE OL
Yanardağ harekete geçti, bölge halkı tahliye edildi!
Yanardağ harekete geçti, bölge halkı tahliye edildi!
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AA

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan 3 bin 676 metre yüksekliğindeki Semeru Yanardağı, lav püskürttü.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, yaptığı açıklamada, muson yağmurlarının lav kubbesinde yol açtığı aşınmanın püskürmeye neden olduğunu ifade etti.

Püsküren yoğun kül ve dumanın yanardağın kraterinden 1500 metre yüksekliğe çıktığı belirtilen açıklamada lav kütlesinin yanardağın yamacından nehre ulaştığı kaydedildi.

Yanardağ bölgesi yakınlarındaki bazı kasabaların kül bulutuyla kaplandığı ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

YÜZLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, yüzlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini ve alarm seviyesinin en yüksek düzeye çıkarıldığını bildirdi.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 seviyeden oluşuyor.

Semeru Yanardağı'nda 4 Aralık 2021'deki volkanik patlamada 51 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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