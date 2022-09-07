Yanarak can verdi! Çalıntı araçla ters yöne girdi

Feci kaza, Mansurlu-Osmaniye kara yolunda saat 9.40 sıralarında meydana geldi. Abdullah Sarıca'nın (36) yönetimindeki kamyon, ters yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile alev alan otomobilde kimliği tespit edilemeyen sürücü olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, CANKUR ekibi sevk edildi. Araçlardaki yangın itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü. İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu otomobilin Kozan'da sabah saatlerinde çalındığı tespit edildi. Gözaltına alınan kum yüklü kamyonun sürücüsü Abdullah Sarıca, kendi şeridinde ilerken karşı şeritten hızla gelen aracın, korna çaldığı halde durmadığını ve ters şeritte ilerlediğini anlattı.