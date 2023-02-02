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Yangın söndürülünce kadın cesedi bulunmuştu! 3 şüpheli gözaltında

İstanbul Ataşehir’de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangını söndürmeye gelen ekipler, evdeki çekyatın içinde yanmış kadın cesedi buldu. Yapılan incelemede kadının Leyla Seyidova olduğu belirlendi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 02.02.2023 - 09:35 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Ataşehir'de yanan evde baza içinde kadın cesedi bulundu! -Güncel haberler
Yanan evde baza içinde kadın cesedi bulundu!
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Kan donduran olay, saat dün 16.00 sıralarında 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, çıkan yangını söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri evdeki çekyatın içinde yanmış kadın cesedi buldu.

Ekipler, çekyatın yanında bir balta olduğunu da fark etti.

CİNAYET EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olay polise bildirildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte evde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, oda içerisinde 1 adet bıçak ve bir adet balta ile boş kolonya kutusu bulundu. Cesedi bulunan kadının üzerinden kesikler olduğu görüldü.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Çalışmayı derinleştiren polis, cesedi bulunan kadının Leyla Seyidova adlı kişi olduğu tespit edildi. Polis önce Gülçehre K. İle Feruz Y. Adlı kişileri gözaltına aldı.

Çalışmalarda olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Erkin S. de Kadıköy’de yakalandı. 3 şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Olayla ilgili çok yönlü çalışma yapılıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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