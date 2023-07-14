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        Yan Dal Uzmanlık Sınavı'nı kazanan hekimlerin zorunlu hizmeti yarıya düşürüldü

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda yapılan değişiklikle Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nı (YDUS) kazanan uzman hekimlerin zorunlu hizmetinin yarıya düşürüldüğünü bildirdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 15:38
        YDUS'u kazanan hekimlerin zorunlu hizmeti yarıya düşürüldü
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        Koca, dün gece TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"da yer alan uzman hekimlere ilişkin düzenlemeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Bakan Koca, yeni düzenlemeye ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Devlet hizmeti yükümlüsü uzman tabiplerin beklemeksizin Yan Dal Uzmanlık Sınavı'na girebilmeleri ve kazanmaları halinde zorunlu hizmet süresinin yarısından muaf olmalarını sağlayan değişiklik 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda yapıldı. Yeni düzenleme, bir diğer ifadeyle, Yan Dal Sınavı'nı kazanan uzman hekimlerin zorunlu hizmetinin yarıya düştüğü anlamına geliyor. Değişiklik hayırlı olsun."

        AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN GİDERLERİ BAKANLIKÇA KARŞILANACAK

        Koca ayrıca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen ve Aile Hekimliği Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifinin, gerekli durumlarda, yapımı da dahil, Aile Sağlığı Merkezlerinin giderlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasını, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen puanlama sistemi yerine sözleşmeli çalışan aile hekimleri ile Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına devlet memurlarının tabi olduğu disiplin hükümlerinin uygulanmasını amaçladığını kaydetti.

        Bakan Koca, teklifin Aile Diş Hekimliği hizmetleri ile Yaşlı Sağlığı hizmetlerinin organize edilmesini, bu amaçla diş hekimleri ve ilgili personelle sözleşme yapılabilmesini içerdiğini bildirdi.

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