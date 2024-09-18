'Yan bakma' tartışması meydan savaşına döndü
Bursa'da iki grup arasında 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.
Giriş: 18.09.2024 - 09:34 Güncelleme: 18.09.2024 - 09:36
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi'nde iki grup arasında 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışma çıktı.
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Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
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Kavgada 1 kişi yaralanırken olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
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Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Kavgaya karşılan 3 kişi ise gözaltına alındı.
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