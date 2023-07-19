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        Haberler Gündem Yalova'da uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı

        Yalova'da uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı

        Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda Sugören köyü yakınlarında bir çadıra operasyon düzenledi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 18:43
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        Yalova'da uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı
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        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sürdürülen istihbari çalışmalar neticesinde, B.B.K'nin Sugören köyü yakınlarında ormanlık alana kurduğu çadır içerisinde uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşan ekipler çadıra operasyon düzenledi.

        Operasyonda B.B.K, M.S'ye uyuşturucu madde sattığı esnada suçüstü yakalandı.

        Çadırda yapılan aramada, 20 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan B.B.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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