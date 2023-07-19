Yalova'da uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda Sugören köyü yakınlarında bir çadıra operasyon düzenledi
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sürdürülen istihbari çalışmalar neticesinde, B.B.K'nin Sugören köyü yakınlarında ormanlık alana kurduğu çadır içerisinde uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşan ekipler çadıra operasyon düzenledi.
Operasyonda B.B.K, M.S'ye uyuşturucu madde sattığı esnada suçüstü yakalandı.
Çadırda yapılan aramada, 20 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.B.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.