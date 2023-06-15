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Yalova'da uyuşturucu operasyonları: 4 tutuklama

Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Giriş: 15.06.2023 - 18:05 | Güncelleme: ABONE OL
Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Yalova'da uyuşturucu operasyonları: 4 tutuklama
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AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri, kentte ticaretini yapacakları tespit edilen M.D. Y.A. H.Y. ve E.D'nin bulunduğu otomobili takibe aldı.

Yalova-İzmit kara yolu Altınova ilçesinde durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, 345 gram skunk, 9,70 gram kokain ve 3 sentetik ecza grubu hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden E.D. ve Y.A. tutuklandı, M.D. ile H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer bir operasyonda ise Altınova'da A.A. ve R.T.İ'nin bulunduğu otomobili durduran ekipler, narkotik maddeler arama köpeği "Zeytin" eşliğinde yaptığı aramada torpido kısmında 2 ayrı poşet içinde 918 gram metamfetamin ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen A.A. ve R.T.İ. tutuklandı.

Ayrıca sokak satıcılarından kullanmak için uyuşturucu madde satın aldıkları tespit edilen 4 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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