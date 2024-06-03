Yalın'dan 'koruma' yalanlaması

Yalın'dan bu iddiaya yanıt gecikmedi. Ünlü şarkıcı; "Atina'da olduğum doğrudur. Ev baktığım ve koruma tuttuğum ise doğru değildir. İki günlük kısa bir tatili hak ettiğimi düşünüyorum. Şehri yürüyerek geziyor ve taksi kullanıyorum" dedi.