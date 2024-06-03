Yalın'dan 'koruma' yalanlaması
Ünlü şarkıcı Yalın, Atina'dan ev baktığı baktığı ve emlak şirketinden koruma istediğine dair çıkan haberleri yalanladı
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Geçtiğimiz cumartesi akşamı profesyonel müzik kariyerinin 20'nci yıl dönümü dolayısıyla özel konser veren Yalın, kısa bir tatil için Yunanistan'a gitti.
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Ünlü şarkıcının, Yunanistan'ın başkenti Atina'dan ev almak için anlaştığı bir emlak şirketinden koruma talep ettiği iddia edildi.
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Söz konusu iddiada Yalın'ın hayranlarının ilgisinden bunalmamak için güvenlik talebinde bulunduğu belirtildi.
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Yalın'dan bu iddiaya yanıt gecikmedi. Ünlü şarkıcı; "Atina'da olduğum doğrudur. Ev baktığım ve koruma tuttuğum ise doğru değildir. İki günlük kısa bir tatili hak ettiğimi düşünüyorum. Şehri yürüyerek geziyor ve taksi kullanıyorum" dedi.