Yalın: Bir delinin rüyasını gerçekleştiriyorsunuz
Söz yazarı, besteci ve şarkıcı Yalın, profesyonel müzik kariyerinin 20'nci yıl dönümü dolayısıyla Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verdi
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Yalın, profesyonel müzik kariyerinin 20'nci yıl dönümü dolayısıyla Beşiktaş Stadyumu'nda konser verdi.
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"BİR DELİNİN RÜYASINI GERÇEKLEŞTİRİYORSUNUZ"
Yalın, sahnede, heyecanlı olduğunu belirterek; "Çok hayalim oldu. Allah, bana hep o hayallere ulaşma şansı, fırsatı verdi. Bu hayalime giden yolda çok emek vermiş, çok kıymetli insanlar var. Bir delinin rüyasını gerçekleştiriyorsunuz. İlk duyduğumda bu projeyi 'Bu olmaz, imkânsız' dedim." ifadelerini kullandı.
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"BU KONSER BİR COCUĞUN RÜYASI"
Kariyerinin ilk stadyum konserini veren şarkıcı; "Bu konser, aynı zamanda bir çocuğun rüyası. 4 yaşında bir çocuğun elinden tutuyor gibi düşünün. Bu gece öyle bir gece ve sizlerle beraber yaşlanmak istiyorum" dedi.
Müzik kariyerinden kesitlerin de ekranlarda gösterildiği konserde Yalın, 'Küçücüğüm', 'Bir Bakmışsın', 'Her Şey Sensin', 'Anlat Güzel Mi Oralar'ın da aralarında yer aldığı şarkılarını seslendirdi.