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Yalı Çapkını'nın Suna'sının sevgilisi ortaya çıktı! Beril Pozam'ın gizli aşkı bakın kimmiş!

Star TV'nin yeni dizilerinden Yalı Çapkını'nda Suna karakterini canlandıran Beril Pozam'ın sevgilisi kendisi gibi oyuncu çıktı. İşte detaylar...

29.09.2022 - 17:22 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Suna karakteriyle dikkatleri üzerine toplayan güzel oyuncu Beril Pozam'ın sır gibi sakladığı sevgilisi Masumlar Apartmanı dizisinin yakışıklı oyuncusu çıktı.

  • Star TV'nin iddialı yapımı Yalı Çapkını ile ekranlara dönen ünlü oyuncu Beril Pozam, özel hayatını basına sızdırmamak için özen gösteriyor ve magazin camiasından uzak mütevazi bir yaşamı tercih ediyor.

  • Özel hayatıyla gündeme gelmekten her fırsatta kaçınan Beril Pozam'ın gizli aşkı, yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinin Esat'ı çıktı.

  • Uğur Uzunel ve Beril Pozam, 2019 yılında yayınlanan Afili Aşk dizisinde birlikte rol almışlardı.

  • Uğur Uzunel, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben'in eşi Esat karakterine hayat vermişti.

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