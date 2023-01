"HEPİMİZİN DOSTU, ARKADAŞI, HOCASI, YÖNETMENİ HER ŞEYİMİZDİ"



Oyuncu Ayşe Kökçü, "Bambaşka bir insandı. Tevazu sahibi, iyi, bilgili, arkadaş ve dost nurlarda uyusun. Üzgünüm" şeklinde konuştu.



Atilla Uluışık, "Yalçın ağabeyi 10 yaşından 26 yaşıma kadar süren 'Bizimkiler' dizisinde yönetmenim olarak tanıdım. Çok iyi niyetli, kimseyi kırmayan ve üzmeyen günümüz dünyaya fazla bir insandı. Müthiş bir araştırmacıydı. Yaptığı araştırmalar Türk ve dünya sinema tarihi adına inanılmaz araştırmalar yapıyordu. Her kayıp erken bir kayıptır ama son dönemlerde ciddi sağlık problemleri vardı. Burada son görevimizi yerine getirmeye geldik. Allah sevenlerine sabır versin. Başsağlığı diliyorum herkese" ifadelerini kullandı.



'Bizimkiler' dizisinin bir diğer oyuncusu Ali Uyandıran ise, "Hepimizin dostu, arkadaşı, hocası, yönetmeni her şeyimizdi. Kaybettik kendisini. Çok üzgünüm. Uzun yıllar beraber çalıştık. Bizimkiler ve Yazlıkçılar dizilerinde ve birçok işte beraberdik. Beraber güzel işler yaptık" dedi.

