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Yalçın Yelence son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

Yalçın Yelence'ye veda

Kartal'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 'Bizimkiler' ve 'Perihan Abla' dizilerinin yönetmeni Yalçın Yelence, son yolculuğuna uğurlandı. Yelence'nin taziyeleri kabul eden eşi Leyla Yelence ise gözyaşlarını tutamadı

Giriş: 21.01.2023 - 15:18 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Yönetmen Yalçın Yelence, dün Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde 69 yaşında hayatını kaybetmişti. Sanat hayatı boyunca çok sayıda film ve diziye imza atan Yelence için Kartal Nursen Özdayi Safa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

  • Törene 'Bizimkiler' dizisinin oyuncuları Ali Uyandıran, Ayşe Kökçü, Atilay Uluışık, Müjgan Ağralı, yakınları ve sanat dünyasından isimler katıldı. Yalçın Yelence'nin taziyeleri kabul eden eşi ve oğulları gözyaşlarına boğuldu. Yönetmen Yalçın Yelence'nin naaşı öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Pendik Osmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

  • Eşi Leyla Yelence, "Son zamanlarda ayağında yara olmuştu. İkinci ayağında da bası yarası çıktı. Yara çıkınca hastaneye kaldırdık. Orada 15 gün tedavi edildi. Birinci ameliyatı oldu. Bir gün tansiyonu çok yükseldi, hemen entübe ettiler. Hastanede 25 gün sonra hayatını kaybetti" dedi.

  • "HEPİMİZİN DOSTU, ARKADAŞI, HOCASI, YÖNETMENİ HER ŞEYİMİZDİ"

    Oyuncu Ayşe Kökçü, "Bambaşka bir insandı. Tevazu sahibi, iyi, bilgili, arkadaş ve dost nurlarda uyusun. Üzgünüm" şeklinde konuştu.

    Atilla Uluışık, "Yalçın ağabeyi 10 yaşından 26 yaşıma kadar süren 'Bizimkiler' dizisinde yönetmenim olarak tanıdım. Çok iyi niyetli, kimseyi kırmayan ve üzmeyen günümüz dünyaya fazla bir insandı. Müthiş bir araştırmacıydı. Yaptığı araştırmalar Türk ve dünya sinema tarihi adına inanılmaz araştırmalar yapıyordu. Her kayıp erken bir kayıptır ama son dönemlerde ciddi sağlık problemleri vardı. Burada son görevimizi yerine getirmeye geldik. Allah sevenlerine sabır versin. Başsağlığı diliyorum herkese" ifadelerini kullandı.

    'Bizimkiler' dizisinin bir diğer oyuncusu Ali Uyandıran ise, "Hepimizin dostu, arkadaşı, hocası, yönetmeni her şeyimizdi. Kaybettik kendisini. Çok üzgünüm. Uzun yıllar beraber çalıştık. Bizimkiler ve Yazlıkçılar dizilerinde ve birçok işte beraberdik. Beraber güzel işler yaptık" dedi.

    Fotoğraflar: DHA

  • Yalçın Yelence'nin ölümü, 15 sezon ve 459 bölüm ile Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından olan dizinin oyuncularını akıllara getirdi. Bir döneme damga vuran yapımda rol alan bazı isimlerin vefat haberleri geçtiğimiz yıllarda gelmişti.

  • GÜZİN ÇORAĞAN

    "Bizimkiler" dizisinde 'Almancı Davut’un eşi rolüyle hafızalara kazınan Güzin Çorağan geçtiğimiz aralık ayında 73 yaşında hayatını kaybetti

  • UĞURTAN SAYINER

    'Bizimkiler' dizisinde canlandırdığı 'Cemil' karakteriyle hafızlara kazınan oyuncu Uğurtan Sayıner, geçtiğimiz yıl 77 yaşında hayatını kaybetti.

  • HİKMET KARAGÖZ

    Dizinin 'Çaycı Abbas'ı Hikmet Karagöz geçirdiği felç nedeniyle 27 Ekim 2020'de hayatını kaybetti. Aynı zamanda ressam olan Karagöz, 'Memleket', 'Tatar Ramazan', 'Bir Aşk Hikayesi' ve 'Deli Yürek' gibi dizilerde de rol almıştı.

  • ERCAN YAZGAN

    "Buyruuuun" repliği ve üzerinden yıllarca çıkarmadığı gömleğiyle hafızalara kazınan Ercan Yazgan, 2018'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncu, 'Kapıcı Cafer' karakterine hayat veriyordu.

  • AYKUT ORAY

    Dizide 'Katil' olarak tanınan ve çok sevilen Aykut Oray, film festivali için gittiği Köyceğiz'de 2009 yılında otel odasında ölü bulundu.

  • GÜZİN ÖZİPEK

    Güzin Özipek, 'Bizimkiler' dizisinin 12 yıl boyunca saygın ve sevecen babaannesi 'Leyla Hanım'ı başarıyla canlandırdı.

    Ünlü oyuncu, lenf bezi tümörüne ve solunum yetmezliğine yenik düşerek, 13 Ağustos 2000 tarihinde 75 yaşında aramızdan ayrıldı.

  • YAMAN OKAY

    Şükrü'nün karısı Nazan'ın ağabeyi Nazım rolünde olan Yaman Okay, 1993 yılında yaşamını yitirdi.

  • SAVAŞ YURTTAŞ

    Dizide 'yengeç' lakabıyla tanınan Savaş Yurttaş, Nisan 2002'de kansere yenik düştü.

  • MEHMET AKAN

    Huysuz ve cimri apartman yöneticisi 'Sabri Bey' yani Mehmet Akan, 2006 yılında aramızdan ayrıldı.

  • SAVAŞ DİNÇEL

    Yapımda 'Şükrü' karakterini canlandıran usta sanatçı Savaş Dinçel, 20 Aralık 2007 tarihinde İstanbul'daki evinde iç kanama geçirdi ve aynı gün vefat etti.

  • ORHAN ÇAĞMAN

    Evin büyükbabası 'Hüsnü' rolündeki Orhan Çağman, 1997'de vefat etti.

  • ERDİNÇ DİNÇER

    Dizinin meraklı muhasebe müdürü 'Ergun'u canlandıran Erdinç Dinçer'in diziden sonra hayatı kolay olmadı. Uzun süre işsiz kalan Dinçer, siroz hastalığı nedeniyle 2010'da yaşamını yitirdi.

  • HALİT AKÇATEPE

    Efsane dizide Halit Akçatepe "Sıfırcı Nazif" Edebiyat öğretmeni 'Nazif Güngör' rolünü canlandırdı. Televizyon tarihine damga vuran usta oyuncu 2017 yılında hayata gözlerini yumdu.

  • LATİFE SARUHAN

    'Sabri Bey'in kayınvalidesini canlandıran Latife Saruhan, 2001 yılında vefat etti.

  • KEMAL İNCİ

    Şevket'in şirket ortağı, Nimet'in ilk kocası, Özge'nin babası. Şevket'le kavga ettikten sonra, 2018'de aniden kalp krizinden vefat etmiştir.

  • BAYKAL KENT

    Baykal Kent, birkaç bölümde Sabri'nin bandodan arkadaşı olarak Sabri'yle beraber gazinolarda çalgıcılık yapmışlardır. 6 Şubat 2012'de hayatını kaybetti.

  • ERDOĞAN TUNCEL (SAĞDA)

    Nimet'in ikinci kocası. Emekli noter başkatibi. Başaran'lar tarafından samimiyetsiz, yapmacık ve yılışık bulunur. Özge ve Cem'in Nimet'in mirasından faydalanmasını istemez. Siyasal faaliyetlere ve partilere katılmıştır. Usta oyuncu 2012'de vefat etti.

  • SELÇUK ULUERGÜVEN

    Davut Usta. Almanya'dan kesin dönüş yapmıştır. Sıhhi tesisat ve doğalgaz ustasıdır. Uzun yıllar Almanya'da kaldığından Türk milliyetçisi bir dünya görüşünü benimsemiştir. Babacan ve iyiliksever bir karakterdir. Oyuncu, kırılan kalça kemiğindeki protezin yerinden çıkması sonucu, yaklaşık 3 ay tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yaşama veda etmiştir. Cenazesi, 2004'te kaza sonucu ölen oğlu Eren'in yanında Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmiştir.

  • GÜNGÖR ERBAYIK

    Özge'nin annesi. Aniden kocasını kaybettikten sonra yurt dışı gezisinde tanıştığı Raşit'le hemen evlenmiş, sonraki dönemlerde ruhsal sorunlar yaşamış ve Başaran'ları yıpratmıştır. Televizyonların en uzun süreli dizisi ''Bizimkiler''in, ''Nimet'' karakterini canlandıran oyuncu Güngör Erbayık 2012 yılında 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kalp krizi sonucu vefat eden oyuncu Erbayık'ın cenazesi, kılınan namazın ardından İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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