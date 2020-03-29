29 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, beIN Sports'a önemli açıklamalarda bulundu. Koşukavak, Fenerbahçe'nin kendisine yaptığı teklifi yorumlarken şu ifadeleri kullandı:
"GURUR VERİCİ"
"Fenerbahçe'nin benimle ilgilenmesi benim adıma çok gurur verici. Beni duygulandıran ve gururlandıran bir teklifti. Fenerbahçe gibi büyük bir camiadan bir teklif almak bu işi yapan herkes için çok önemli olduğunu düşünüyorum."
"ALTAY'IN FENERBAHÇE'DEN RİCASI OLDU"
"Altay'ın, ben geldikten sonra play-off barajına yaklaşması, ilk 2 iddiasını matematiksel olarak devam ettirmesinden dolayı Altay başkanının ve Altay camiasının büyüklerinin, Fenerbahçe başkanı ve yöneticilerinden bir ricası oldu. Şöyle bir ricada bulundular, 'Altay, 17 yıldır Süper Lig'den uzak. Biz bu sezon ilk defa bu kadar yaklaştık. Bu konuyu sezon sonuna bıraksak, bize bu konuda yardımcı olur musunuz?' gibi. Bu konuya duyarsız kalmayıp hassasiyet gösterdiklerinden dolayı Fenerbahçe camiasına, Sayın Ali Koç'a da çok teşekkür ederim. Konu, iki kulübün de resmi sitelerinden yaptığı açıklamalarla beraber sonlanmış oldu."
"ÜLKE FUTBOLUNA HİZMET ETMEK İSTİYORUM"
"Birçok röportajımda da söyledim, ülke futboluna hizmet etmek istiyorum, kulüplere hizmet etmek istiyorum ve bizim ihtiyacımız olan, ülke futbolunun kalkınmasını gerektiren ana hatlardaki durumlara yardımcı olacağımı umut ediyorum. Fenerbahçe; her Türk antrenörünün, bu işi icra edenlerin herhalde hayalinde olan bir yerdir. Benim için önemli."
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